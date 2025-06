Onimusha Way of the Sword: Neuer Gameplay-Trailer zeigt beeindruckende Kämpfe und Dämonen

Onimusha Way of the Sword:

Capcom hat im Rahmen des Summer Game Fest 2025 den zweiten Trailer zu „Onimusha: Way of the Sword“ präsentiert, der weitere Einblicke in das düstere Actionspiel gewährt und Protagonist Miyamoto Musashi im Kampf gegen finstere Dämonen zeigt.

Vergangenen Dezember kündigte Capcom im Rahmen der Game Awards 2024 mit „Onimusha: Way of the Sword“ die Rückkehr des legendären Action-Franchise an, das seinen Ursprung bereits 2001 auf der PS2 fand und dessen letzter Teil mit „Onimusha: Dawn of Dreams“ fast 20 Jahre zurückliegt.

Und nachdem im Februar der erste Gameplay-Trailer zu „Onimusha: Way of the Sword“ präsentiert wurde, bescherte Capcom den Fans am heutigen Abend im Rahmen des Summer Game Fest 2025 den zweiten Trailer, der weitere Gameplay-Einblicke in das kommende Schwertkampf-Spektakel gewährt.

Blutige Kämpfe und der Oni-Handschuh im Fokus

So zeigt das bewegte Bildmaterial zwar auch einige Story-Schnipsel, legt den Fokus aber ganz klar auf die blutigen Auseinandersetzungen, die Protagonist Miyamoto Musashi, dargestellt vom japanischen Schauspieler Toshiro Mifune, gegen groteske und dämonische Gegner bestreiten muss.

Dabei wird deutlich: Das Kampfsystem legt großen Wert auf das Parieren von Angriffen aller Art – egal ob Schwerthiebe, magische Attacken oder schwere Bossangriffe. Währenddessen kann sich Musashi im Kampf auch seinen Oni-Handschuh zunutze machen, der ihm übermenschliche Kräfte verleiht. Durch die Seelen besiegter Feinde lassen sich beispielsweise Spezialattacken nutzen – aber auch das Heilen ist eine Option.

Keine übermäßige Herausforderung und kein Open-World-Ansatz

Wie Capcom bereits bestätigt hatte, sollen die Kämpfe in „Onimusha: Way of the Sword“ nicht allzu schwer ausfallen – ein Soulslike brauchen die Spieler also nicht zu befürchten. Zwar soll eine gewisse Herausforderung geboten werden, doch Frust soll dabei nicht aufkommen. Die endgültigen Schwierigkeitsoptionen stehen aber noch nicht fest.

Darüber hinaus wird es auch keine offene Spielwelt geben, während sich der Umfang ebenfalls in Grenzen halten soll. So wird „Onimusha: Way of the Sword“ den Wurzeln des Franchise treu bleiben und etwa 20 Stunden Spielzeit bieten. „Es ist kein Spiel, in dem man denselben Boss immer und immer wieder besiegt, wie bei Monster Hunter“, erklärte Produzent Akihito Kadowaki.

Erscheinen soll „Onimusha: Way of the Sword“ im kommenden Jahr. Geplant ist die Veröffentlichung für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Ein konkretes Datum steht bislang noch nicht fest. Demnächst sollen außerdem weitere Informationen enthüllt werden, unter anderem zu neuen Charakteren wie Sasaki Ganryu, der ebenfalls ein Oni-Handschuh trägt.

