PS5: Neuer Energiesparmodus deutet auf Handheld hin – Bericht

Sony arbeitet angeblich an einem neuen PS5-Energiesparmodus, der die Leistung der Konsole reduziert, um den Stromverbrauch zu senken. Insider-Informationen zufolge könnte dieses Feature auf ein Handheld-System abzielen.

Laut Moore’s Law is Dead (via wccftech) informiert Sony derzeit Entwickler und verteilt Dokumentationen zum besagten Energiesparmodus für die PS5 und PS5 Pro, der in Kürze in das System-SDK integriert werden soll. Es wäre neben dem bekannten Basismodus und dem sogenannten Trinity-Modus für die PS5 Pro das dritte Leistungsprofil.

Technische Details des Energiesparmodus

Dem Vernehmen nach könnte der neue PS5-Modus die Nutzung auf acht Threads beschränken, die 3D-Audioverarbeitung auf 75 Prozent reduzieren und die GPU-Taktfrequenz um 10 bis 20 Prozent senken.

Auch die Bandbreite des GDDR6-Speichers soll auf die Hälfte verringert werden, während nur noch 36 Recheneinheiten aktiv wären. Unterstützung für PSSR- und VR-Technologien sei in diesem Modus nicht vorgesehen. All diese Maßnahmen könnten den Stromverbrauch um bis zu 30 Prozent senken – bei gleichzeitiger Erhaltung grundlegender Spielfunktionen.

Es wird vermutet, dass die eigentliche Motivation hinter dem neuen Profil weniger in der Energieeinsparung, sondern in der Vorbereitung auf ein Handheld-System liegen könnte. So äußerte der Leaker Kepler_L2, dass das neue Leistungsprofil möglicherweise für eine emulierte mobile Architektur gedacht sei – insbesondere um Engpässe bei der Speicherbandbreite der APU zu umgehen, die bei mobilen Geräten eine zentrale Herausforderung darstellen würden.

„Oh, das ist zu 100 Prozent ein emuliertes Leistungsprofil für den Handheld, da die größte Schwäche dieser APU die Speicherbandbreite ist und dieses Profil die PS5-Bandbreite um die Hälfte reduziert“, schrieb Kepler im Wortlaut.

Bislang sei die Nutzung des Energiesparmodus für Entwickler optional. Dennoch könnte die parallele Entwicklung auf ein neues Hardware-Projekt hindeuten. Ähnlich war es beim Trinity-Modus, der etwa ein Jahr vor der offiziellen Ankündigung der PlayStation 5 Pro in Entwicklerdokumentationen auftauchte, was eine vergleichbare Vorlaufzeit für ein Handheld-Gerät denkbar erscheinen lässt.

Spekulationen über eine mögliche PS6 in Kombination mit einem tragbaren Gerät kursieren seit Längerem. In diesem Sinne könnte der Energiesparmodus ein weiterer Baustein in Sonys Strategie zur Einführung kommender Konsolengenerationen sein. Wann der mutmaßliche Handheld oder eine PS6 auf den Markt kommen werden, ist allerdings offen. Zuletzt hieß es, dass die neue Konsole einen üppigen RAM-Zuwachs erhält.

