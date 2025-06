Resident Evil Requiem: Leon Kennedy bleibt angeblich Hauptfigur, Raccoon City nicht der zentrale Ort

Nachdem sich die Gerüchte rund um „Resident Evil 9“ in den vergangenen Wochen häuften, sorgte Capcom in der letzten Nacht endlich für Klarheit und enthüllte „Resident Evil Requiem“ – so der Titel des neunten Hauptteils – mit einem ersten Trailer auf dem Live-Showcase des Summer Game Fest 2025.

Doch das bewegte Bildmaterial warf mehr Fragen auf, als es beantworte. Während zuletzt immer von Leon S. Kennedy die Rede war, der im nächsten Teil von Capcoms erfolgreicher Horror-Reihe die Hauptrolle übernehmen sollte, zeigte der Trailer mit Grace Ashcroft stattdessen eine völlig neue Figur. Ein Insider ist sich jedoch sicher: Leon wird dennoch als Protagonist fungieren – und nicht ausschließlich in Raccoon City unterwegs sein.

Insider sicher: Leon wird neben Grace die Hauptrolle spielen

Der besagte Insider ist der bekannte „Resident Evil“-Leaker AestheticGamer1, auch bekannt als Dusk Golem. Er sagte die Ankündigung auf dem Summer Game Fest korrekt voraus und lag auch damit richtig, dass Capcom auf eine Nummerierung verzichtet. Der Titel des neunten Hauptteils lautet „Resident Evil Requiem“, wobei das Q in „Requiem“ im Trailer als die Zahl 9 dargestellt wurde – ähnlich wie die römische Acht in „Resident Evil Village“. Übrigens: Die Zahl 9 auf Japanisch „kyū“ ausgesprochen, was dem Klang des englischen Q ähnelt.

Zuletzt behauptete Dusk Golem jedoch vehement, dass Leon im nächsten Spiel die Hauptrolle übernehmen wird, doch vom ehemaligen RCPD-Cop war im ersten Trailer nichts zu sehen – auch wenn einige Fans der Meinung sind, dass er bereits angedeutet wird und zu hören ist. In einem X-Beitrag erklärte der Leaker jedoch, dass Leon trotzdem die zentrale Figur in „Resident Evil Requiem“ darstellen wird.

„Leon ist die Hauptfigur von RE9 Requiem“, so der Insider, der außerdem behauptet, dass man „im fertigen Spiel deutlich mehr als Leon spielen als als Grace“ spielen wird. „Das wird im weiteren Verlauf des Marketings und im finalen Spiel immer deutlicher werden.“

Grace, die anscheinend die Tochter von Alyssa Ashcroft ist – einer Journalistin aus Raccoon City, die in den beiden „Resident Evil Outbreak“-Spielen auftauchte -, wird dennoch eine wichtige neue Figur sein und eine große Rolle spielen. „Aber sie ist nicht die Hauptfigur“, so Dusk Golem. „Alles, was ich gehört habe, deutet sehr klar darauf hin, dass dies Leons Spiel ist. Sobald die Leute alles von Leon und Grace in RE9 gesehen haben, werden sie, denke ich, zustimmen, dass es insgesamt eher Leons Spiel ist als Graces, obwohl sie eine entscheidende Rolle spielt.“

Raccoon City soll nur einer von mehreren Schauplätzen sein

In einem weiteren Beitrag äußerte sich Dusk Golem auch zum Schauplatz von „Resident Evil Requiem“: Obwohl im ersten Trailer mehrfach Raccoon City zu sehen ist und bekannte Orte wie die Polizeistation oder das Remwood Hotel – der Ort, an dem Graces Mutter ermordet wurde – zu sehen sind, soll es sich nicht um den „primären Schauplatz“ handeln. Stattdessen soll es nur einer von mehreren Gegenden sein, die man im Laufe der Geschichte besucht.

Fakt ist: Capcom scheint mit „Resident Evil Requiem“ wieder in eine andere Richtung zu gehen und eine Art Neuerfindung anzustreben – ähnlich wie schon mit „Resident Evil 4“ und „Resident Evil 7“. Auch das wurde bereits von Dusk Golem vorausgesagt. Dem PS Blog zufolge soll der Fokus auf dem Survival-Horror liegen, doch „auch filmreife Actionsequenzen bieten, die die Spielreihe in eine gewagte neue Richtung lenken“.

Fraglich bleibt außerdem, ob man „Resident Evil Requiem“ aus der First- oder Third-Person-Ansicht erleben wird. Doch möglicherweise könnte sogar beides der Fall sein: Dusk Golem vermutet, dass die Abschnitte mit Leon mit der Schulterkamera erfolgen, während Grace aus der Ego-Perspektive gespielt wird.

Man darf in jedem Fall gespannt sein, sobald Capcom neue Informationen bekannt gibt. Und die könnten vermutlich schon im August folgen, denn den Entwicklern zufolge soll „Resident Evil Requiem“ auf der diesjährigen Gamescom bereits spielbar sein. Erscheinen soll das Horror-Abenteuer am 27. Februar 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

