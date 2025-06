Sonic Racing CrossWorlds: Neuer Trailer, unerwartete Gast-Charaktere und Release-Termin

Mit „Sonic Racing: CrossWorlds“ wurde im Dezember des vergangenen Jahres der nächste Teil von Segas beliebter Fun-Racer-Reihe angekündigt. Nachdem die Gameplay-Premiere auf der State of Play im Februar erfolgte, zeigte sich das kommende Rennspiel jetzt in einem brandneuen Trailer auf dem Summer Game Fest 2025.

Dabei gewährte das bewegte Bildmaterial nicht nur weitere und vor allem rasante Einblicke in den Kart-Racer, sondern enthüllte auch einige der neuen Gast-Charaktere – wobei mindestens einer davon für eine echte Überwachung sorgte. Außerdem wurde der finale Release-Termin enthüllt: Demnach wird „Sonic Racing: CrossWorlds“ am 25. September 2025 erscheinen.

Gast-Stars in CrossWorlds: Joker, Ichiban, Hatsune Miku und Minecraft-Steve

Nachdem die ersten Gast-Rennfahrer für „Sonic Racing: CrossWorlds“ in Form von Ryo Hazuki aus „Shenmue“ und Beat aus „Jet Set Radio“ bereits Anfang Mai im „History of Sonic Racing“-Video enthüllt wurden, präsentierte der Summer Game Fest-Trailer noch weitere Charaktere aus dem Sega-Universum.

So können sich die Spieler unter anderem auch mit Joker aus „Persona 5“ oder Ichiban Kasuga, bekannt aus der „Like a Dragon“-Reihe, hinters Lenkrad klemmen. Ebenfalls mit dabei sind Hatsune Miku und Steve aus „Minecraft“. Passend dazu wird es obendrein auch eine Rennstrecke im Klötzchen-Look geben. Die „Minecraft“-Inhalte werden jedoch den Season-Pass-Besitzern vorbehalten sein, der Teil der digitalen Deluxe Edition ist.

Neben dem „Minecraft“-Crossover wird der Season Pass für „Sonic Racing: CrossWorlds“ auch noch weitere zusätzliche Charaktere und andere Inhalte bieten. Details dazu sollen in Zukunft folgen.

Sonic Racing: CrossWorlds jetzt im PS Store vorbestellen

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins kann „Sonic Racing: CrossWorlds“ ab sofort auch für die PS5 und PS4 im PS Store vorbestellt werden: Für die Standard-Edition werden 69,99 Euro erhältlich, während die digitale Deluxe Edition mit 89,99 Euro zu Buche schlägt. Dafür erhalten Käufer nicht nur drei Tage Vorabzugang zum Spiel, sondern auch folgende Inhalte:

Season Pass: 6 DLC-Packs, die Gastcharaktere, Fahrzeuge, Strecken, Emotes und mehr aus einigen deiner liebsten Franchises der Popkultur enthalten

„Sonic Prime“-Charakterpack: Rusty Rose, Tails Nine, Knuckles der Schreckliche (beim Launch verfügbar)

Vorbesteller aller Versionen erhalten zudem das „Werehog“-Pack als Pre-Order-Bonus.

„Sonic Racing: CrossWorlds bringt Strecken zurück, die Land-, Luft- und Seegelände umfassen, sowie die völlig neue Travel Rings-Funktion, die das Rennen in Echtzeit beeinflusst, indem sie die Fahrer während des Rennens in völlig neue CrossWorlds transportiert“, so Sega in einer Pressemitteilung.

Außerdem bietet das Spiel „die größte Charakterauswahl aller Sonic-Rennspiele sowie eine große Auswahl an anpassbaren Fahrzeugen. Spieler können Fahrzeugteile, Kräfte und Fähigkeiten kombinieren, um ein individuelles Rennerlebnis zu schaffen, das zu ihrem Spielstil passt“.

Erscheinen wird „Sonic Racing: CrossWorlds“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 und den PC. Dank Cross-Play-Unterstützung können zudem plattformübergreifende Rennen gefahren werden.

