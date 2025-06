Stranger Than Heaven: Like a Dragon-Macher enthüllen offiziellen Titel und neuen Trailer zu Project Century

Stranger Than Heaven:

„Project Century“, das kommende Spiel der „Like a Dragon“- und „Yakuza“-Entwickler von Ryu Ga Gotoku hat einen Namen: „Stranger Than Heaven“. Außerdem wurde auch ein zweiter Teaser-Trailer präsentiert, der offenbar einen interessanten Twist andeutet.

Das japanische Entwicklerstudio Ryu Ga Gotoku ist vor allem für die „Like a Dragon“– und „Yakuza“-Spiele bekannt, arbeitet mit „Project Century“ an einem brandneuen Spiel, das erstmals im vergangenen Dezember im Rahmen der Game Awards 2024 präsentiert wurde.

Nun gewährten die Verantwortliche weitere Einblicke, nachdem auf dem heutigen Live-Showcase des Summer Game Fest 2025 ein zweiter Teaser-Trailer präsentiert wurde. Darüber hinaus wurde auch der finale Titel des Spiels enthüllt: „Stranger Than Heaven“. Ein Release-Termin oder Plattformen wurden allerdings noch immer nicht genannt.

Zeitsprünge und Protagonist Mako Daito

Dafür offenbart das neue Video ein interessantes Detail: So wie es den Anschein hat, wird sich die Geschichte von „Stranger Than Heaven“ wohl über verschiedene Jahrzehnte erstrecken oder Zeitsprünge enthalten. Nachdem der erste Trailer im Jahr 1915 angesiedelt war, führte der zweite Trailer in das rauchige Japan des Jahres 1943.

Darüber hinaus gewährte das bewegte Bildmaterial einen etwas ausführlicheren Blick auf den Hauptcharakter des Spiels. Dabei scheint es sich offenbar um einen Detektiv und weniger um einen Yakuza zu handeln. Gekleidet mit Mantel und Fedorahut ist zu sehen, wie er Hinweisen nachgeht, an Türen klopft und Gegenstände untersucht. Sein Name: Mako Daito.

Bekannte Schlägereien und neue Entscheidungen

Wie man es von Ryu Ga Gotoku gewohnt ist, fliegen auch in „Stranger Than Heaven“ wieder kräftig die Fäuste. Im Trailer ist zu sehen, wie Daito sich in Gassen oder auf einer Brücke prügelt und dabei mit Benzinbomben beworfen wird und Kugeln ausweicht. Ob es sich um ein rundenbasiertes Kampfsystem handelt oder aber in Echtzeit geprügelt wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Doch offenbar können die Spieler dieses Mal Entscheidungen treffen, wie sie mit ihren Widersachern verfahren sollen und so wird im Trailer eine Szene gezeigt, in der man die Wahl hat, „Gnade zu zeigen“ oder „keine Gnade zu zeigen“ – eine Möglichkeit, die in den bisherigen Spielen des Studios nicht geboten wurde.

Zudem enthält der Trailer einige rätselhafte Story-Schnipsel, kurze Dialoge und Szenen, die andeuten, dass man sich auf eine gewohnt tiefgründige Geschichte einstellen kann, die sich offenbar über mehrere Generationen erstreckt. Obendrein deutet Daito am Ende des Videos an, dass etwas Ungewöhnliches an ihm ist.

