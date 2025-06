The Cube: MMO-Shooter im Atomic-Heart-Universum enthüllt

The Cube:

Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fests wurde mit „The Cube“ ein neuer Titel aus dem Hause Mundfish vorgestellt. Hierbei handelt es sich um einen Online-Shooter, der zwar im bekannten Setting von „Atomic Heart“ angesiedelt ist, sich in Mechanik und Struktur jedoch deutlich vom Original unterscheidet.

„The Cube“ ist ein eigenständiges Projekt, das zeitlich nach den Ereignissen von „Atomic Heart“ spielt. Im Mittelpunkt steht ein geheimnisvoller, schwebender Würfel, der über einer unbekannten Region erscheint und eine Reihe ungewöhnlicher Phänomene auslöst. Spieler übernehmen die Rolle von Charakteren, die diese Zone erkunden und die Hintergründe des Phänomens aufdecken sollen.

Mit „The Cube“ wagt Mundfish einen Genrewechsel: Statt eines linearen Einzelspieler-Erlebnisses wie bei „Atomic Heart“ setzt der neue Titel auf ein massives Multiplayer-Konzept. Das Spiel kombiniert MMO-Elemente mit Shooter-Gameplay und bietet laut Entwicklerangaben eine dynamische Welt mit vielfältigen Biomen, herausfordernden Bosskämpfen und einem stetigen Wandel der Spielumgebung.

Neben zahlreichen Gegnern und Quests steht eine erzählerisch gestaltete, interaktive Welt im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Nachfolgend der erste Trailer – frisch vom Summer Game Fest:

Der erste Trailer gewährt Einblicke in „The Cube“.

Technologisches Herzstück: Split-Rendering-System

Ein wesentliches Merkmal von „The Cube“ ist die zugrundeliegende Technologie. Wie Mundfish-Gründer Robert Bagratuni erklärt, basiert das Spiel auf einem eigens entwickelten Split-Rendering-System – eine Neuerung, die laut Entwickler erstmals in einem Online-Spiel dieser Größenordnung zum Einsatz kommt.

„Bei Mundfish waren wir die Ersten in der Branche, die eine Technologie implementiert haben, mit der sich Tausende von Objekten gleichzeitig über riesige Geländestrecken bewegen und drehen können – online und in Echtzeit. Kein anderes Spiel hat dies zuvor geschafft“, so der Entwickler.

Das System soll in „The Cube“ auch bei hoher Spielerzahl für stabile Performance sorgen und gleichzeitig physikalisch präzise Effekte und Gravitation abbilden. Möglich werden damit dem Versprechen nach fließende Übergänge zwischen Arealen, exaktes Objekt-Tracking und eine zuverlässige Synchronisation im Multiplayer-Modus. Ziel ist eine glaubhafte, organisch wachsende Online-Welt.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für „The Cube“ steht noch aus. Auf Steam kann der Titel jedoch bereits zur Wunschliste hinzugefügt werden. Ebenso arbeitet Mundfish an einer Konsolenfassung.

