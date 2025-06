Wuchang Fallen Feathers: Neuer Gameplay-Trailer zeigt weitere Soulslike-Action in der Ming-Dynastie

Im letzten Jahr überraschte das chinesische Entwicklerstudio Game Science mit „Black Myth: Wukong“ und nun steht im nächsten Monat ein weiteres Action-Rollenspiel mit Soulslike-Elementen aus China in den Startlöchern: „Wuchang: Fallen Feathers“ von Leenzee.

Ob das Abenteuer in der Ming-Dynastie an die Erfolge des Affenkönigs anknüpfen kann, lässt sich natürlich noch nicht sagen, doch bereits die ersten Trailer zum Spiel sahen recht vielversprechend aus. Und jetzt zeigte sich „Wuchang: Fallen Feathers“ in einem weiteren Video, das in der vergangenen Nacht im Rahmen des Summer Game Fest 2025 Premiere feierte.

Rasante Kämpfe und eine mystische Welt im neuen Trailer

Der neue Trailer zu „Wuchang: Fallen Feathers“ bietet nicht nur weitere Einblicke in die Story, sondern präsentiert auch die erwarteten schnellen und präzisen Kämpfe, inklusive teils epischer Bossgegner. Die Entwickler versprechen ein „mystisches und folkloristisches Soulslike-Action-RPG“ mit einer „fesselnden Handlung, einem dynamischen Kampfsystem und einer atemberaubenden Grafik, die ein unvergessliches Abenteuer durch Länder voller Chaos und Tod ermöglicht“.

Das Spiel wird zudem sehr umfangreich: Bereits Anfang April gaben die Entwickler bekannt, dass ein Durchgang je nach Spielweise etwa 40 bis 60 Stunden in Anspruch nehmen kann. Zusätzlich wird es „mehr als drei unterschiedliche“ Enden geben, die sich grundlegend voneinander unterscheiden sollen, um die Spieler zu mehreren Durchgängen zu motivieren. Obendrauf kommen optionale Nebenquests, die auch die Hauptgeschichte beeinflussen sollen.

Gegen monströse Kreaturen und mysteriöse Krankheiten

Im Mittelpunkt der Handlung steht die titelgebende Piratenkriegerin Bai Wuchang, die an Amnesie leidet und von einer mysteriösen Krankheit befallen ist, die die Infizierten langsam in monströse Kreaturen verwandelt. So muss die Protagonisten nicht nur ihre verlorenen Erinnerungen zurückerlangen, sondern auch die Geheimnisse hinter der sogenannten „Gefieder“-Krankheit aufdecken.

Erscheinen wird „Wuchang: Fallen Feathers“ am 24. Juli 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Außerdem wird das Spiel direkt zur Veröffentlichung auch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Für die PS5 sind Vorbestellungen im PS Store bereits möglich.

Neben der Standardfassung, die für 49,99 Euro erhältlich ist und neben dem Basisspiel auch zwei Kostümsets, eine zusätzliche Axt und ein Fertigkeits-Upgrade-Gegenstand enthält, wird auch eine Deluxe Edition für 59,99 Euro angeboten. Neben den Inhalten der herkömmlichen Variante werden noch vier weitere Kostüme und Waffen und ein zusätzliches Upgrade-Item geboten.

