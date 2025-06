Beast of Reincarnation: Pokémon-Entwickler kündigen neues Action-RPG im postapokalyptischen Japan mit Reveal-Trailer an

„Pokémon“-Entwickler Game Freak hat mit „Beast of Reincarnation“ ein brandneues Action-Rollenspiel angekündigt. Das Spiel, das vormals unter dem Arbeitstitel „Project Bloom“ bekannt war, entführt Spieler in ein postapokalyptisches Japan voller monströser Bestien. Erste Einblicke gewährt der passende Reveal-Trailer.

Das bereits 1989 gegründete japanische Entwicklerstudio Game Freak ist hauptsächlich als Schöpfer und Entwickler der „Pokémon“-Reihe bekannt, doch im Mai 2023 wurde mit „Project Bloom“ ein neuer Titel angekündigt, zu dem bislang aber noch keine Details bekannt waren.

Doch am heutigen Abend wurde das neue Spiel von Game Freak im Rahmen des Xbox Games Showcase mit einem ersten Trailer offiziell enthüllt. So lautet der finale Titel des Spiels „Beast of Reincarnation“ und laut eigenen Angaben handelt es sich um ein umfangreiches Action-RPG mit anspruchsvollen, technischen Kämpfen.

Emma, Koo und eine Welt voller Monster

In „Beast of Reincarnation“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Emma, einer jungen Frau, die als „Blighted One“ verflucht ist. Gemeinsam mit ihrem treuen Hundegefährten Koo ist sie in einer postapokalyptischen Welt die letzte Hoffnung der Menschheit. Die Welt kombiniert traditionelle japanische Ästhetik mit Sci-Fi-Elementen und ist von Korruption und monströsen Bestien gezeichnet. Zentrales Gameplay-Element scheint zudem die Beziehung zu Koo zu sein: Je weiter das Abenteuer voranschreitet, desto mysteriösere Kräfte entfaltet der Vierbeiner.

Der Reveal-Trailer präsentiert vor allem actiongeladene Third-Person-Kämpfe gegen riesige Bestien und Yokai. Zudem lässt das bewegte Bildmaterial vermuten, dass die Schwertkämpfe präzises Timing und taktisches Vorgehen erfordern. Auch Erkundungs- und Plattforming-Elemente sind zu sehen. Als Action-Abenteuer mit RPG-Elementen erinnert „Beast of Reincarnation“ an Titel wie „Shadow of the Colossus“, „Horizon Zero Dawn“, „Sekiro“ oder „Nioh“.

Pokémon-Kampfdesigner fungiert als Game Director

Hauptverantwortlich für „Beast of Reincarnation“ ist Kota Furushima, der als langjähriger Kampfdesigner an der „Pokémon“-Reihe gearbeitet hat und jetzt als Game Director für das kommende Action-RPG fungiert. „Wir sind begeistert, die Möglichkeit zu haben, eine neue IP zu schaffen, die sich deutlich von unserer bisherigen Arbeit unterscheidet“, erklärte Furushima bereits vor zwei Jahren.

Als Publisher sollte ursprünglich das bekannte Take-Two-Label Private Division dienen, doch im letzten Jahr kam es bekanntlich zu einem Verkauf. Jetzt übernimmt der noch junge Publisher Fictions den Vertrieb: „Die Zusammenarbeit mit Game Director Furushima-san und dem renommierten Entwicklerteam von Game Freak ist unglaublich. Wir schätzen ihre anhaltende Zusammenarbeit und ihr Vertrauen sehr“, sagte Mika Kurasawa, Executive Producer von Fictions.

Weitere Ankündigungen des Xbox Games Showcase 2025:

„Wir freuen uns riesig, den Spielern einen Einblick in die atemberaubende Welt und die intensiven Kämpfe von Beast of Reincarnation zu geben.“ Erscheinen soll „Beast of Reincarnation“ im kommenden Jahr für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Außerdem wird das Spiel auch über den Game Pass veröffentlicht.

