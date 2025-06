Black Ops 7: Neuer Titel der Call-of-Duty-Reihe angekündigt

Die „Call of Duty“-Reihe setzt ihre Tradition mit jährlichen Neuerscheinungen fort. Die Ankündigung von „Call of Duty: Black Ops 7“ durch Activision fand im Rahmen des Xbox Games Showcase statt. Der Titel wird von Treyarch und Raven Software entwickelt und ist als direkte Fortsetzung der bisherigen „Black Ops“-Spiele konzipiert.

Erste Details zu Handlung und Features

„Call of Duty: Black Ops 7“ spielt mehr als 40 Jahre nach den Ereignissen von „Black Ops 6“ und führt Spieler in das Jahr 2035. Die Geschichte entfaltet sich in einer Welt, die von gewaltsamen Konflikten und psychologischer Kriegsführung geprägt ist. Der offizielle PR-Text beschreibt eine chaotische Situation, in der das Team um David Mason gegen einen manipulativen Feind antreten muss, der Angst als primäre Waffe nutzt.

„Call of Duty: Black Ops 7“ bietet sowohl einen Einzelspieler- als auch einen Koop-Modus. Spieler können sich entscheiden, alleine zu kämpfen oder ein Team zu bilden. Der Multiplayer-Modus enthält neue Karten und Elemente aus der Zombies-Reihe.

„In Black Ops 7 können Spieler im Rahmen einer aufregenden neuen Koop-Kampagne mit Freunden zusammenarbeiten oder alleine spielen, in ein charakteristisches Multiplayer-Erlebnis eintauchen, das vollgepackt ist mit brandneuen Karten und Waffen der nahen Zukunft, und sich dem nächsten verdrehten Kapitel der rundenbasierten Zombies im Herzen des Dunklen Äthers stellen“, so Activision im Wortlaut.

Tyler Bahl, Leiter des Marketings bei Activision, ergänzte, dass der Shooter den Spielern „das komplette Call of Duty-Paket“ bieten wird. Weitere Details zur Spielmechanik und den neuen Features sollen in den kommenden Monaten folgen.

Nachfolgend der erste Trailer zu „Black Ops 7“:

Mit dem kommenden Shooter werden zwei „Black Ops“-Titel hintereinander veröffentlicht, nachdem mit der „Modern Warware“-Subreihe ein ähnlicher Weg beschritten wurde. Bahl dazu: „Die Veröffentlichung aufeinanderfolgender Black Ops-Spiele bietet unseren Teams die großartige Möglichkeit, nicht nur ihre eigene Kreativität auszuschöpfen, sondern auch den Wechsel vom 90er-Jahre-Setting zum neuen 2035-Zukunftsszenario in unserem Marketing zu berücksichtigen.“

„Call of Duty: Black Ops 7“ erscheint in diesem Jahr, vermutlich im Oktober, für mehrere Plattformen, darunter Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Die Aufnahme in den Xbox Game Pass war zu erwarten. Ein Showcase zur vollständigen Enthüllung des Spiels ist für Sommer 2025 geplant.

