Cronos: The New Dawn: Release-Zeitraum und Trailer vom Xbox Games Showcase

Bloober Team hat das Veröffentlichungsfenster von "Cronos: The New Dawn" enthüllt. Das Survival-Horror-Spiel wird im Herbst 2025 erscheinen. Schon heute steht ein neuer Trailer parat.

„Cronos: The New Dawn“ ist das neueste Projekt des Entwicklers Bloober Team, der zuvor mit dem Remake von „Silent Hill 2“ Erfolge feierte. In diesem Spiel verschmelzen Elemente des Survival-Horrors mit Third-Person-Action und entführen die Spieler in eine düstere Welt, die von Monstern bevölkert ist.

Im Rahmen des Xbox Games Showcase wurde ein neuer Trailer präsentiert, der Gameplay-Szenen zeigt und einen Eindruck von der Geschichte vermittelt.

Kämpft gegen alptraumhafte Kreaturen

In „Cronos: The New Dawn“ übernehmen Spieler die Rolle eines Reisenden, der für ein geheimnisvolles Kollektiv arbeitet. Die Aufgabe besteht darin, die verwüsteten Ödländer der Zukunft nach Zeitrissen zu durchsuchen, die den Zugang zur Vergangenheit ermöglichen. Hierbei geht es nach Polen in den 1980er Jahren. Während dieser Mission gilt es, bedeutende Figuren aus der Vergangenheit zu finden und deren Essenzen zu extrahieren, um sie in die Zukunft zu begleiten.

Hier ist der Trailer vom Xbox Games Showcase:

„Cronos: The New Dawn“ stellt Spieler vor zahlreiche Herausforderungen, darunter das Überleben gegen groteske Kreaturen, die aus den Überresten der Menschheit hervorgegangen sind. Diese Feinde können durch einen Prozess namens „Verschmelzen“ an Stärke gewinnen, was strategische Planung und schnelle Entscheidungen im Kampf erfordert. Um ihre Überlebenschancen zu erhöhen, müssen die Spieler Ressourcen sammeln und ihre Fähigkeiten geschickt einsetzen.

Für die Entwicklung von „Cronos: The New Dawn“ nutzt Bloober Team die Unreal Engine 5, was auf eine grafisch beeindruckende Umsetzung hoffen lässt.

Mehr zu „Cronos: The New Dawn“ auf PLAY3.DE:

Der Release ist für Herbst 2025 angesetzt, wobei ein genauer Termin im Zeitraum von September bis Oktober erwartet wird. Dies könnte strategisch mit der Halloween-Saison zusammenfallen, die traditionell viele Horror-Spiele anzieht. Der Launch erfolgt für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren