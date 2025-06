Death Stranding 2: Gameplay-Premiere heute Nacht im Live-Stream

Heute Nacht findet das „Death Stranding 2: On the Beach Game Premiere Event“ statt, moderiert von Geoff Keighley. Spieler können sich auf eine Live-Präsentation und eine Podiumsdiskussion mit Hideo Kojima einstellen.

Im Vorfeld des am 26. Juni 2025 erscheinenden „Death Stranding 2: On the Beach“ veranstaltet Kojima Productions ein spezielles Event, in dem der Entwickler ausgiebige Einblicke in die Fortsetzung gewährt. Die Veranstaltung wird von Geoff Keighley moderiert und findet in der kommenden Nacht zu einer für deutsche Fans ungünstigen Zeit statt.

Verfolgt die Premiere live im Stream

Das Premiere-Event mit dem Titel „Death Stranding 2: On the Beach Game Premiere Event“ wird im Orpheum Theatre in Los Angeles veranstaltet. Hideo Kojima steht während der Show zusammen mit Geoff Keighley auf der Bühne, um das neue Projekt vorzustellen. Neben der Live-Präsentation des Spiels ist ein Panel geplant, bei dem Kojima zusammen mit weiteren Gästen über die Entwicklung und die neuen Features von „Death Stranding 2“ sprechen wird.

Vor Ort dürften wohl die wenigsten Leute aus Deutschland sein, allerdings wird die Show zu „Death Stranding 2“ auch live in das Internet übertragen. Los geht es am 8. Juni 2025 um 19:00 Uhr pazifischer Zeit (PDT). Aufgrund der Zeitverschiebung erfolgt der Start hierzulande erst am Montagmorgen um 4:00 Uhr.

Nachfolgend kann der Stream gestartet werden:

Hideo Kojima gehörte bereits zu den Gästen der Hauptshow zum Summer Game Fests, die am 6. Juni 2025 ausgestrahlt wurde. In den Fokus rückte ein Trailer, über den wir im Rahmen der Show berichteten:

„Death Stranding 2“ ist die eine Fortsetzung des 2019 veröffentlichten „Death Stranding“, das von Kojima Productions unter der Leitung des renommierten Spieldesigners Hideo Kojima entwickelt wurde. Die offizielle Ankündigung des Sequels erfolgte während der The Game Awards 2022, wobei ein erster Trailer Einblicke in die neue Handlung und Charaktere gab.

Die Story von „Death Stranding 2“ knüpft an die komplexe Erzählstruktur des Vorgängers an, der in einer dystopischen Welt spielt, in der die Menschheit durch übernatürliche Phänomene bedroht ist. Sam Porter Bridges, verkörpert von Norman Reedus, spielt in der Fortsetzung – wie schon im ersten Teil – die Hauptfigur. Neben Reedus kehren weitere bekannte Charaktere zurück, darunter Fragile, verkörpert von Léa Seydoux, und Heartman, gespielt von Nicolas Winding Refn.

Mittlerweile steht ebenfalls fest, wann die ersten Tests das Internet erreichen:

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Vorbestellungen sind im Handel sowie im PlayStation-Store möglich. Frühe Käufer erhalten Boni, darunter Skelette und ein Hologramm. Beim Kauf der Deluxe-Edition profitieren Fans von einem 48-Stunden-Frühzugang, sofern sie vor dem Launch zugreifen.

Doch wie steht es um Download-Inhalte nach dem Launch? Diese Frage wurde von Hideo Kojima kürzlich beantwortet. Auch ein Sondermodell des DualSense-Controllers wurde unlängst angekündigt.

