Directive 8020: Gruselige Mimics und neue Gameplay-Mechanik im Turning Points-Trailer

„Directive 8020“, der nächste Teil von Supermassive Games’ „The Dark Pictures“-Reihe, zeigt sich in einem neuen Trailer, der nicht nur weitere Einblicke in den Space-Horror gewährt, sondern auch eine neue und äußerst nützliche Gameplay-Mechanik etwas genauer vorstellt.

Nach vier Teilen und dem zuletzt veröffentlichten „The Devil in Me“ beendete Entwickler Supermassive Games („Until Dawn“) im Jahr 2022 die erste Staffel der interaktiven Drama- und Survival-Horror-Anthologie „The Dark Pictures Anthology“.

Nun steht im Oktober dieses Jahres mit „Directive 8020“ der Auftakt der zweiten Staffel an, der die Spieler in die Weiten des Alls schicken und mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontieren wird: den sogenannten Mimics. Die zeigen sich jetzt auch im neuen Turning Points-Trailer, der im Rahmen der Future Games Show veröffentlicht wurde und außerdem auch eine neue Gameplay-Mechanik der Reihe vorstellt, die sich als äußerst hilfreich erweisen dürfte.

Wendepunkte: Neue Zurückspul-Funktion für mehr Kontrolle

Das bewegte Bildmaterial nimmt die Spieler mit an Bord des Raumschiffs Cassiopeia und zeigt die Funktion des „Scanner“: Hier werden die Crewmitglieder überprüft, um herauszufinden, ob es sich um echte Menschen oder aber um die gefährlichen Mimics handelt. Und im Trailer sehen sich gleich zwei der Besatzungsmitglieder ihren außerirdischen Doppelgängern gegenüber, während erstmals auch die furchteinflößenden Hunter-Varianten zu sehen sind.

In der zweiten Hälfte des Trailers kommt schließlich Creative Director Will Doyle zu Wort, der eine neue Spielmechanik vorgestellt, die in „Directive 8020“ erstmals zum Einsatz kommt: die sogenannten Wendepunkte. Dadurch bekommen Spieler die Möglichkeit, getroffene Entscheidungen noch einmal zu überdenken und zu ändern, um neue Erzählpfade zu entdecken, verpasste Inhalte zu erleben oder den gesamten Ausgang der Geschichte zu beeinflussen.

Dadurch wird im Vergleich zu den bisherigen Spielen der „The Dark Pictures“-Reihe, in denen keine andere Möglichkeit blieb, als einen vorherigen Spielstand zu laden, ein völlig neues Maß an Kontrolle geboten. Wer jedoch auf die klassische Erfahrung nicht verzichten möchte, kann das Spiel auch im sogenannten Überlebensmodus spielen, in dem die Zurückspul-Funktion nicht zur Verfügung steht.

Zusatzinhalte der digitalen Deluxe Edition vorgestellt

„Mit Directive 8020 führen wir ein brandneues, wichtiges Gameplay-Feature ein – Wendepunkte“, erklärte Doyle von Entwickler Supermassive Games. „Erstmals in einem Dark-Pictures-Titel können Spieler die Geschichte zu wichtigen Entscheidungsmomenten zurückspulen und den Ausgang ändern.“

„Das ist ein spannender Schritt für uns, insbesondere bei einer Geschichte mit Verzweigungen und mehreren Enden. Es geht darum, den Spielern mehr Kontrolle, mehr Wiederspielwert und mehr Möglichkeiten zu geben, jede Ebene der Geschichte zu entdecken“, so der Creative Director weiter.

Außerdem wird am Ende des Trailers auch die digitale Deluxe Edition von „Directive 8020“ vorgestellt, die pünktlich zum Release des Spiels erhältlich sein wird, aktuell aber noch nicht im PS Store vorbestellt werden kann. Käufer können sich über die folgenden Inhalte freuen:

Das Dark-Pictures-Outfit-Paket

Spielt als Cassiopeia-Crewmitglied in legendären Outfits aus der gesamten Dark Pictures Anthology. Enthält: Schlaftechniker Carter in Jasons Armeeausrüstung aus „House of Ashes“ Wissenschaftstechniker Anders in Julias Taucheroutfit aus „Man of Medan“ Jeder Charakter verfügt über eine eigene Outfit-Variante aus der Serie



Kosmisches visuelles Filterpaket

Passt das Aussehen des Spiels mit drei filmischen visuellen Filtern an, die jede Ära der Weltraummissionen repräsentieren: 60er-Jahre-Filter – Klassisches Schwarzweiß 70er-Jahre-Filter – 8-mm-Filmkorn 80er-Jahre-Filter – Retro-VHS-Ästhetik



Digitales Artbook

Werft einen Blick hinter die Kulissen der visuellen Entwicklung des Spiels

Enthält Konzeptzeichnungen für Tau Ceti f, die Cassiopeia und furchterregende außerirdische Transformationen

Exklusiver Soundtrack

Originalmusik von Jason Graves

Enthält lizenzierte Titel und In-Game-Musik

Die exklusive Erbstück-Mission von The Dark Pictures

Eine geheime, auf Sammlerstücken basierende Mission

Sucht im Spiel nach versteckten Puppen und Figuren, die Geheimnisse zu früheren Dark Pictures-Spielen enthüllen, darunter „Man of Medan“, „Little Hope“, „House of Ashes“ und „The Devil in Me“.

Erscheinen wird „Directive 8020“ am 2. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Der Start der zweiten „The Dark Pictures“-Staffel erzählt vom Kolonieschiff Cassiopeia, das auf dem Weg zu einem neuen Planeten abstürzt. Doch die Crew muss feststellen, dass sie nicht allein ist: Eine tödliche, sich anpassende außerirdische Bedrohung – die Mimics – lauert im Verborgenen. Misstrauen breitet sich unter den Überlebenden aus und der Kampf ums nackte Überleben beginnt.

