Forza: Auch für PS5? Neues Spiel für 2026 bestätigt und es kommt noch mehr

Auf dem Xbox Games Showcase wurden etliche Spiele vorgestellt. Eine wichtige Marke der Redmonder fehlte jedoch – zumindest weitgehend. Während ein neues „Forza“-Spiel nicht offiziell enthüllt wurde, sorgte Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer für eine Quasi-Ankündigung.

So erwähnte er, dass Spieler im kommenden Jahr mit dem neuen „Fable“ sowie „Gears of War: E-Day“ rechnen können. Ebenfalls ist für 2026 ein neues „Forza“ geplant. Wann genau die formelle Enthüllung stattfinden soll, ließ Spencer offen. Jedoch wird gemutmaßt, dass die Veröffentlichung des Spiels im Weihnachtsgeschäft 2026 stattfinden könnte.

Spencer im Wortlaut: „Ich freue mich, mitteilen zu können, dass die Spieler 25 Jahre Xbox mit einem neuen Fable, Forza, Gears of War E-Day und der Rückkehr eines Klassikers, der uns von Anfang an begleitet hat, feiern können.“

Nächstes Forza auch für die PS5?

Die Bestätigung eines neuen Teils der „Forza“-Reihe kommt zu einem Zeitpunkt, an dem „Forza Horizon 5“ dank der Veröffentlichung auf der PS5 mehr Spieler als je zuvor findet. Das Rennspiel landete direkt zum Launch an der Spitze der PS-Store-Charts. In diesem Sinne klingt es wahrscheinlich, dass auch das nächste „Forza“ früher oder später auf der Sony-Konsole landen wird, sofern Sony derartige Konkurrenz für „Gran Turismo 8“ zulässt.

Die „Forza“-Reihe gehört zu den renommiertesten Rennspielserien der Videospielindustrie und wird von Turn 10 Studios sowie Playground Games entwickelt. Seit ihrem Debüt im Jahr 2001 hat sie sich kontinuierlich weiterentwickelt und umfasst mittlerweile zwei Hauptsparten: „Forza Motorsport“, das sich auf realistische Rennsimulationen konzentriert, und „Forza Horizon“, das ein offenes Spielerlebnis in einer lebendigen, dynamischen Welt bietet.

„Forza Motorsport“ legt hierbei besonderen Wert auf präzise Fahrzeugphysik und realistische Rennbedingungen. Im Gegensatz dazu setzt „Forza Horizon“ auf ein zugänglicheres Gameplay in einer offenen Welt, die den Spielern erlaubt, in einem farbenfrohen Festival-Setting zu fahren und die Umgebung zu erkunden. Angezogen werden davon nicht nur Rennspielfans.

