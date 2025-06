Gears of War Reloaded: Ein Wiedersehen mit alten Bekannten – Gameplay & Features im Trailer beleuchtet

Nach dem PS5-Release von „Forza Horizon 5“ im April dieses Jahres steht die nächste große Xbox-Marke kurz davor, ihren Einstand auf einer PlayStation-Konsole zu feiern.

Die Rede ist vom originalen „Gears of War“, das in Form eines technischen aufpolierten Remasters ein Comeback auf den Konsolen und dem PC feiert. Die Neuauflage trägt den Namen „Gears of War: Reloaded“ und erscheint im Sommer. Den Xbox Games Showcase 2025 am heutigen Sonntagabend nutzte Microsoft, um uns mit einem neuen Trailer auf den nahenden Release des Shooters einzustimmen.

Das Video beschert uns nicht nur ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie Marcus Fenix, Dominic Santiago oder dem durchtriebenen Raam. Zudem warten Gameplay aus der Neuauflage und Details zu den gebotenen Verbesserungen.

Das wird technisch geboten

In der offiziellen Ankündigung des Remasters wies Microsoft Anfang Mai darauf hin, dass dieses auf der „Gears of War: Ultimate Edition“ basiert und zum einen die gleichen Inhalte umfasst. Dazu zählen sämtliche Karten, Modi, Charaktere und Kampagnenabschnitte. Ebenfalls enthalten sind exklusive Bonus-Kampagnenpakete und kosmetische Inhalte.

Gleichzeitig wurde der beliebte Shooter technisch überarbeitet und auf die leitungsfähige Hardware der aktuellen Konsolen beziehungsweise des PCs zugeschnitten.

Während die Kampagne in 4K und 60FPS dargestellt wird, unterstützt die Mehrspieler-Komponente eine Darstellung in 120 Bildern die Sekunde. Die nachfolgende Übersicht verrät euch, was die Shooter-Neuauflage technisch sonst noch zu bieten hat.

4K-Auflösung

60 FPS im Kampagnenmodus

120 FPS im Mehrspielermodus

Dolby Vision und Dolby Atmos (7.1.4)

HDR-Unterstützung und VRR

Optimierte Schatten, Spiegelungen und Texturen

Ultrahochauflösende Assets

Nahtlose Ladezeiten während der Kampagne

Da sowohl der Kampagnen-Coop als auch die kompetitive Mehrspieler-Komponente das Crossplay unterstützen, sind plattformübergreifende Gruppen und Multiplayer-Matches möglich. Die Verbindung mit einem Microsoft-Konto ist optional – aber notwendig, um die vollständige Cross-Progression-Funktionalität zu aktivieren.

„Gears of War: Reloaded“ erscheint am 26. August 2025. Wer die „Gears of War: Ultimate Edition“ vor dem 5. Mai 2025 erworben hat, kann die Neuauflage in Form eines kostenlosen Upgrades herunterladen.

