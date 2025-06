High on Life 2: Shooter des Schöpfers von Rick & Morty bekommt Nachfolger

Die Entwickler von Squanch Games brachten 2022 einen recht ungewöhnlichen Shooter auf den Markt, in dem sich die Nutzer mit allerhand sprechenden Waffen zur Wehr setzen mussten. Nachdem der Titel erst Xbox-exklusiv war, kam „High on Life“ im Juli 2023 auch auf die Konsolen von Sony.

Im Rahmen des Xbox Game Showcase am heutigen Sonntagabend wurde offiziell der Nachfolger angekündigt. „High on Life 2“ soll schon in diesem Winter für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie den PC über den Microsoft Store, Stream und den Epic Games Store erscheinen.

Mit Skateboard und Waffen

Wie in einem ersten Trailer zu „High on Life 2“ zu sehen war, wird der Spielercharakter dieses Mal etwas flotter unterwegs sein. Denn er tritt auf seinem Skateboard gegen allerhand seltsame Alienwesen an.

Auch zu sehen: jede Menge neuer Waffen, die die unterschiedlichsten Projektile verschießen. Ob diese in „High on Life 2“ ebenso redselig sein werden, wie in dem 2022 erschienenen Vorgänger, ist noch nicht bekannt. In dem Trailer hält sämtliche Bewaffnung nämlich die Klappe.

Einige der Waffen, auf die sich die Spieler in „High on Life 2“ freuen können, sind ein durchgeknallt dreinblickendes Messer, eine violettes Plasma verschießende Knarre sowie eine schwere Pistole, die ihre Kugeln aus ihrem Hinterteil feuert.

Weiter sind zwei Pistolen zu sehen, die der Protagonist zusammen verwendet und in jeder Hand trägt. Diese Waffe scheint noch eine zweite Feuerart zu haben, wenn sie zusammengesteckt wird. Darüber hinaus können sich die Spieler in dem zweiten Spiel der Reihe auch auf einen neuen Bogen freuen.

Spieler müssen Verschwörung aufdecken

Im ersten „High on Life“ mussten sich die Spieler noch gegen ein außerirdisches Kartell zur Wehr setzen. Dieses überfiel die Erde, um die Menschheit als Droge zu nutzen.

Auch in dem kommenden „High on Life 2“ muss erneut die Welt gerettet werden. Dieses Mal bedroht jedoch eine intergalaktische Verschwörung die Menschheit. Weitere Details zu dem kommenden Shooter sind noch nicht bekannt.

„High on Life 2“ soll in diesem Winter erscheinen und wird auch über den Xbox Game Pass spielbar sein.

