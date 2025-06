The Elder Scrolls 6: Überraschung auf dem Xbox Showcase geplant? Insider äußert sich

The Elder Scrolls 6:

Am heutigen Sonntagabend findet der Xbox Games Showcase 2025 statt, der erneut für die eine oder andere Überraschung sorgen wird. Könnte sich unter diesen auch das heiß erwartete Rollenspiel "The Elder Scrolls 6" befinden?

Nach der „State of Play“ am Mittwochabend und dem Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2025 am Freitag steht uns heute Abend die nächste große Show ins Haus.

Die Rede ist vom Xbox Games Showcase (ab 19 Uhr), den Microsoft wie in den vergangenen Jahren für diverse Präsentationen und Neuankündigungen nutzen möchte. Kurz vor dem Start des Events sorgte der in Xbox-Fragen oftmals gut informierte Insider Jez Corden für Spekulationen und brachte mögliche Neuigkeiten zu „The Elder Scrolls 6“ oder zumindest die Präsentation eines neuen Trailers ins Gespräch.

Wie der Windows-Central-Journalist erfahren haben möchte, könnte intern bei Microsoft ein Trailer die Runde machen, den der Redmonder Konzern möglicherweise auf dem heutigen Showcase präsentiert.

Auch Phil Spencer spricht von Überraschungen

„The Elder Scrolls 6 ist so eine Art Luftschloss. Aber man weiß ja nie, Mann. Man weiß nie“, sagte Corden. „Der Grund, warum ich das [Erscheinen von Elder Scrolls 6] vorhersagen wollte, ist, dass ich angefangen habe, Gerüchte über das Spiel zu hören. Das deutet für mich darauf hin, dass mehr Leute bei Microsoft davon wissen, verstehst du?“

„Das wiederum hat mich vermuten lassen, dass vielleicht intern ein Trailer die Runde macht“, ergänzte Corden.

Dass es im Rahmen des heutigen Showcase alles andere als langweilig werden dürfte, versprach in dieser Woche auch Phil Spencer. Der Leiter von Microsofts Gaming-Sparte äußerte sich auf BlueSky kürzlich zum diesjährigen Xbox Games Showcase 2025 und sprach von „Überraschungen, die die Spieler sicherlich nicht verpassen wollen.“

Und noch ein alter Bekannter wies auf eine mögliche Präsentation im Juni hin. Der als verlässliche Quelle geltende Leaker „eXtas1s“, der zuletzt beispielsweise den Termin für die offizielle Enthüllung der Switch 2 oder die Ankündigung von „Forza Horizon 5“ für die PS5 korrekt vorhersagte.

Rollenspiel hat noch mehrere Jahre Entwicklung vor sich

Inwieweit das Ganze die Veröffentlichung eines neuen Trailers zum heiß erwarteten Rollenspiel im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 realistisch erscheinen lässt, bleibt abzuwarten. „The Elder Scrolls 6“ kündigte Bethesda zusammen mit dem Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ auf der E3 2018 an.

Während „Starfield“ im Herbst 2023 für PC und Xbox Series X/S erschien, ist weiterhin unklar, wann wir mit dem Release von „The Elder Scrolls 6“ rechnen dürfen.

Diesbezüglich gingen Bethesda und Microsoft bislang nicht näher ins Detail. Stattdessen sprach Phil Spencer im vergangenen Jahr lediglich davon, dass „The Elder Scrolls 6“ noch mehrere Jahre Entwicklungszeit vor sich habe. Auch zu den versorgten Plattformen stehen konkrete Details noch aus.

Aufgrund der neuen Multiplattform-Strategie von Microsoft dürften aber wohl auch PlayStation-Spieler in den Genuss des Fantasy-RPGs kommen.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren