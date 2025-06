The Expanse Osiris Reborn: Action-RPG im Expanse-Universum angekündigt

Bei dem Summer Showcase der Future Games Show haben die Entwickler von Owlcat Games ihr kommendes Action-RPG „The Expanse: Osiris Reborn“ angekündigt. Owlcat Games ist besonders für die „Pathfinder“-Reihe sowie für „Warhammer 40,000: Rogue Trader“ bekannt.

„The Expanse: Osiris Reborn“ führt das Studio in das beliebte SciFi-Universum von Daniel Abraham und Ty Franck. Unter dem Pseudonym James S. A. Corey schrieben die Autoren seit 2011 nicht nur neun Romane der Hauptreihe sowie neun erweiternde Werke des Franchises. Sie arbeiteten auch an der TV-Adaption von „The Expanse“, die derzeit sechs Staffeln umfasst.

Fans finden sich im bekannten Universum wieder

In „The Expanse: Osiris Reborn“ werden „The Expanse“-Fans in das gleiche Universum geworfen, das sie auch aus der Buchreihe sowie aus der Fernsehserie kennen. Im 24. Jahrhundert haben die Menschen einen Großteil des Sonnensystems kolonisiert. Zwischen Erde, Mars und den äußeren Planeten herrschen jedoch politische Spannungen.

Die von der UN regierte Erde ist mit über 30 Milliarden Menschen völlig überbevölkert. Der Mars konzentriert sich auf das Terraforming und hat sich – nicht zuletzt durch sein beachtliches Militär – von der Erde losgesagt. Beide Parteien sind auf die Ressourcen aus dem Asteroidengürtel angewiesen. Die dort lebenden und arbeitenden Gürtler werden von den beiden Großmächten jedoch als Menschen zweiter Klasse behandelt.

In „The Expanse: Osiris Reborn“ übernehmen die Spieler die Rolle eines Söldners von Pinkwater Security, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ein eigentlich kurzer Aufenthalt auf dem Asteroiden Eros verwickelt die bunt zusammengewürfelte Crew widerwillig in eine Sonnensystem-umspannende Verschwörung.

Mass Effect als Inspiration

Die Spieler können in „The Expanse: Osiris Reborn“ ihren eigenen Captain erschaffen und entweder als Terraner von der Erde, Marsianer oder auch Gürtler spielen. Darüber hinaus führen sie ihre Crew und das fortschrittlichste Schiff des Systems an. Dazu soll es auch Romanzen geben.

Game Design Producer Yuliya Chernenko gab an, dass die ursprüngliche „Mass Effect“-Trilogie „eine absolute Inspiration für das Team“ war. „Das Spiel war für die Generation der Xbox 360-Spieler ikonisch. Viele von uns haben es als Teenager zum ersten Mal gespielt und es hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“

„Wir bauen auf diesem Erbe auf und erweitern das, was die Spieler von diesem Erlebnis erwarten“, so Chernenko weiter. „Unsere Geschichte ist tief in Hard-SciFi verwurzelt, einer der Hauptgründe, warum das Universum von The Expanse bei den Fans so gut ankommt. Die Kämpfe entsprechen den Standards eines modernen Actionspiels. Die Erzählung legt Wert auf politische Spannung und moralische Komplexität.“

Die Entwickler von Owlcat gaben weiter an, dass Fans auch bekannte Gesichter aus der TV-Show wiedersehen würden. Einige Schauspieler aus der Serie würden erneut in ihre Rollen schlüpfen. Welche das sind, wurde jedoch nicht verraten.

„The Expanse: Osiris Reborn“ soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Ein genauer Termin wurde noch nicht genannt. Wie das Studio angibt, sollen die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One nicht unterstützt werden.

Quelle: Owlcat Games, IGN, Steam

