The Outer Worlds 2: Wann erscheint das Rollenspiel? Trailer enthüllt den Releasetermin

Den Start des Xbox Games Showcase 2025 beging Microsoft mit einem neuen Trailer zu "The Outer Worlds 2". Dieser liefert uns frische Eindrücke aus dem Rollenspiel und enthüllt zudem den Releasetermin von "The Outer Worlds 2".

Im Anschluss an den heutigen Xbox Games Showcase findet eine neue Ausgabe der Developer-Direct statt, die sich um Obsidians neues Rollenspiel „The Outer Worlds 2“ dreht.

Nachdem die Community spekulierte, dass das Studio die Developer-Direct für die Ankündigung des Releasetermins nutzen wird, wurde dieser etwas früher als erwartet enthüllt. So startete Microsoft den Xbox Games Showcase 2025 mit einem Trailer, der uns nicht nur frische Eindrücke aus dem Nachfolger lieferte.

Darüber hinaus enthüllte Obsidian den Releasetermin von „The Outer Worlds 2“: Den 29. Oktober 2025.

Eine neue Welt und spielerische Freiheit

In „The Outer Worlds 2“ führt der Weg der Spieler in die Kolonie Arcadia, in der unterschiedliche Fraktionen in einen gnadenlosen Konflikt verwickelt sind. Dabei wird die Herrschaft des Protektorats durch die Rebellion ihres religiösen Ordens und einer Invasion von Konzernen in Frage gestellt.

„Während sich zerstörerische Risse in der gesamten Kolonie ausbreiten, kämpft jede Fraktion darum, sie für ihre eigenen Zwecke zu kontrollieren oder zu schließen“, führen die Entwickler aus und versprechen in „The Outer Worlds 2“ ein hohes Maß an spielerischer Freiheit.

Diese betrifft vor allem die Gestaltung der Charakter-Builds. Laut Obsidian ist es in „The Outer Worlds 2“ möglich, den eigenen Helden mit individuellen Fähigkeiten und Entscheidungen auf den eigenen Spielstil zuzuschneiden. Weiter heißt es, dass die Kolonie und ihre Bewohner auf eure Entscheidungen und Handlungen reagieren.

Egal, ob ihr als ein Anhänger der Diplomatie, als gewiefter Stratege, als Kreuzritter des Chaos oder ganz anders unterwegs seid. Alleine bereist ihr die Welt des Rollenspiels natürlich nicht. Stattdessen dürft ihr unterschiedliche Mitstreiter rekrutieren. Alle mit einzigartigen Eigenschaften, Hintergründen und Zielen.

„The Outer Worlds 2“ soll doppelt so groß ausfallen wie sein Vorgänger und erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

