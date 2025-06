Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: Exklusive Demo mit einem Haken und Ninja Turtle als spielbarer Charakter

Die Veröffentlichung von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ nähert sich mit großen Schritten. Vorgesehen ist der Launch für den 11. Juli 2025. Allerdings gibt es schon in den Wochen zuvor ein Möglichkeit, sich in den Titel zu stürzen.

Zu „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ wurde eine exklusive Demo veröffentlicht, die für Vorbesteller zugänglich ist. Diese Entscheidung stellt eine Abweichung von der üblichen Praxis dar, Spielern die Möglichkeit zu geben, ein Spiel mit einer Demo VOR dem Kauf auszuprobieren.

Demo-Details und neue Charaktere

Die Demo von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ bietet Zugriff auf die beiden Level „The Foundry“ aus „Tony Hawk’s Pro Skater 3“ und „College“ aus „Tony Hawk’s Pro Skater 4“. Spieler können in dieser Testversion als Tony Hawk, Rayssa Leal und Doomslayer loslegen, wobei letzterer nur für Käufer der digitalen Deluxe-Version verfügbar ist.

Der offizielle Launch-Trailer darf übrigens ohne Vorbestellung betrachtet werden:

In der Vollversion gesellen sich weitere Charaktere hinzu: Die Liste umfasst unter anderem Rayssa Leal sowie Michelangelo aus den „Teenage Mutant Ninja Turtles“, der als freischaltbarer Charakter im Spiel integriert ist. Die Bestätigung erfolgte im Rahmen des heuten Xbox Games Showcase.

„Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ verspricht eine Vielzahl von Neuerungen. Neben dem plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Spieler wird ein neuer HAWK-Modus eingeführt, in dem Spieler Buchstaben an schwer erreichbaren Orten sammeln müssen. Weitere Modi wie „Free Skate“ und verschiedene Wettkampfaktivitäten sind ebenfalls Teil des Angebots.

Das Remake beinhaltet drei neue Level, die in den Originalspielen nicht vorhanden waren: Water Park, Pinball und Movie Studio. Spieler können sich außerdem auf eine verbesserte Version des „Create-A-Skater“- und „Create-A-Park“-Modus einstellen, der neue Requisiten und die Möglichkeit zur Anpassung von Zielen bietet.

„Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ erscheint am 11. Juli 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Käufer der teureren Digital Deluxe- und Collector’s Editionen haben die Möglichkeit, bereits ab dem 8. Juli – also drei Tage früher – ihre Fähigkeiten beim Skaten unter Beweis zustellen.

