Xbox Games Showcase 2025: Phil Spencer bricht sein Schweigen, Aaron Greenberg rät zur Zurückhaltung

Am heutigen Sonntagabend findet der Xbox Games Showcase 2025 statt. Microsoft verspricht weitere Einblicke in kommende Titel, gefolgt von einer Show, die sich rundum dem kommenden „The Outer Worlds 2“ widmet. Während Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer auf Überraschungen verweist, mahnt Marketing-Vize Aaron Greenberg im Vorfeld vor überzogenen Erwartungen.

Bitte nicht zu viel Hype

Angesichts der großen Zahl hauseigener Studios, die Microsoft nach mehreren Übernahmen besitzt, könnte es heute Abend einen ordentlichen Output geben. Verglichen mit dem Vorjahr scheint die Show allerdings weniger gewichtig zu werden.

„Ich freue mich auf die Show, aber treibt den Hype nicht zu weit. Letztes Jahr haben wir quasi das Haus abgefackelt!“, so Microsofts Aaron Greenberg in einem Tweet.

Damit reagierte er auf den Tweet eines Followers, der im Anschluss noch einmal nachlegte: „Ich habe nicht erwartet, dass die unglaubliche Show vom letzten Jahr übertroffen wird. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei dem, was ihr zu zeigen habt.“

Was im vergangenen Jahr Teil der Show war, ist im nachfolgend verlinkten Artikel zusammengefasst. Unter anderem waren „Gears of War: E-Day“, „Doom: The Dark Ages“ und „State of Decay 3“ dabei.

Phil Spencer: „Es gibt mehr Überraschungen“

In eine andere Richtung geht ein Kommentar von Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming. Kurz vor dem Start des Xbox Games Showcase trieb er die Erwartungen eher in die Höhe.

So schrieb er in einem Tweet: „Ich habe mich zur Geheimhaltung verpflichtet… aber nicht mehr lange. Seid diesen Sonntag ab 19:00 Uhr dabei, wenn wir den Xbox Showcase veranstalten – gefolgt von einem exklusiven Blick auf The Outer Worlds 2. Wir haben noch mehr Überraschungen für euch, die ihr nicht verpassen solltet.“

Die Erwähnung weiterer Überraschungen sorgte prompt für Spekulationen. Besonders heiß diskutiert: ein mögliches Comeback der Kult-Reihe „Banjo-Kazooie“, bislang allerdings ohne offizielle Bestätigungen. Hinweise gab es hingen mehrfach.

Xbox Games Showcase 2025 und The Outer Worlds 2 im Stream

Die Übertragung startet am 8. Juni um 19:00 Uhr hiesiger Zeit. Der Stream ist weltweit auf den offiziellen Kanälen von Xbox, Bethesda und Obsidian verfügbar – teilweise in 4K und mit barrierefreien Zusatzfunktionen wie Audiodeskription und Gebärdensprache.

Direkt im Anschluss folgt die Sonderausgabe zu „The Outer Worlds 2 Direct“, in der Obsidian Entertainment detaillierte Einblicke in Gameplay, Story und Entwicklungsstand gibt.

Startzeit: Sonntag, 8. Juni, 19:00 Uhr (CEST)

Sonntag, 8. Juni, 19:00 Uhr (CEST) Plattformen: YouTube, Twitch, Facebook (Xbox, Bethesda, Obsidian)

YouTube, Twitch, Facebook (Xbox, Bethesda, Obsidian) Bildqualität: Bis zu 4K

Bis zu 4K Barrierefreiheit: Audiodeskription und Gebärdensprache

Alle Informationen zum Xbox Games Showcase 2025 und auch die Stream-Möglichkeiten sind nachfolgend zusammengefasst:

Was erwartet ihr vom heutigen Xbox Games Showcase? Schaut ihr euch das Event live an? Immerhin dürfte auch für PS5-Spieler einiges dabei sein, nachdem Microsoft mit der Multiplattform-Ausrichtung einen neuen und gewinnträchtigen Weg einschlug.

