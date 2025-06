Anno 117 Pax Romana: Ubisoft enthüllt den Releasetermin – Trailer stimmt auf das Aufbauspiel ein

Mit "Anno 117: Pax Romana" geht die beliebte Aufbaustrategie-Serie aus dem Hause Ubisoft in diesem Jahr in die nächste Runde. Dank einer offiziellen Ankündigung wissen wir nun auch, wann der neue Ableger für PC und Konsolen erscheint.

Mit „Anno 117: Pax Romana“ kündigte Ubisoft im vergangenen Jahr einen neuen Ableger der beliebten Aufbaustrategie-Reihe für Konsolen und PC an.

Nachdem der Publisher in den vergangenen Monaten erste Details zum Gameplay sowie Spielszenen präsentierte, wurde nun auch der Releasetermin bekannt gegeben. Laut der offiziellen Ankündigung erscheint „Anno 117: Pax Romana“ am 13. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Cinematic-Trailer, der die Spieler atmosphärisch auf ihre bevorstehenden Aufgaben im alten Rom einstimmt.

Errichtet und verwaltet eine römische Provinz

In „Anno 117: Pax Romana“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines frisch ernannten Statthalters und stehen vor der Aufgabe, eine römische Provinz zu errichten und zu verwalten.

„Reise durch die wenig bekannten Gebiete des Römischen Reiches. Entdecke den Reiz von Latium und Albion – den beiden Provinzen, die deiner Obhut als Statthalter unterstehen“, erklären die Entwickler von Ubisoft Mainz. Besonderen Wert legt das Studio eigenen Angaben zufolge darauf, dass die Spielwelt und ihre Bewohner realistisch auf eure Taten und Entscheidungen als Statthalter reagieren.

„Wirst du wirtschaftliches Wachstum fördern oder deine Herrschaft durch Dominanz ausweiten? Mit Rebellion führen oder eine vielfältige Kultur einen? Wähle mit Bedacht – deine Entscheidungen werden sie durch das Zeitalter der Pax Romana führen“, heißt es weiter.

„Anno“-typisch steht ihr beim Aufbau und der Weiterentwicklung eurer Provinz vor allerlei Herausforderungen: An welchem Ort soll die neue Stadt erblühen? Wie viele Steuern möchtet ihr an Rom entrichten? Und wie gelingt es euch, die Ansprüche eures Kaisers und eurer Bewohner unter einen Hut zu bringen?

Gleichzeitig liegt es an den Spielern zu entscheiden, wie sie ihre Provinzen erweitern:

Setzt man auf militärische Stärke? Oder nutzt man die Diplomatie, um das eigene Territorium durch neue Gebiete zu vergrößern? Auch die Loyalität zum römischen Kaiser ist in „Anno 117: Pax Romana“ nicht in Stein gemeißelt.

Statt dem Kaiser zu dienen, haben Spieler zudem die Möglichkeit, eine Rebellion gegen Rom anzuzetteln – natürlich mit den entsprechenden Konsequenzen.

