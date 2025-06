Aphelion: Don’t Nod kündigt filmisches Weltraumabenteuer in Zusammenarbeit mit der ESA an

Don’t Nod, Entwickler von „Life is Strange“ oder zuletzt auch „Banishers: Ghosts of New Eden“, haben mit „Aphelion“ ein brandneues Weltraumabenteuer angekündigt, das mit einer filmischen Inszenierung und einer realistischen Darstellung der Weltraumforschung punkten soll. Dafür arbeitet das Studio auch mit der ESA zusammen.

Das französische Entwicklerstudio Don’t Nod ist vor allem für narrative Spiele mit starken Geschichten und Charakter bekannt, in denen auch die Entscheidungen oftmals weitreichende Konsequenzen haben können. Zu den bekanntesten Titeln zählen wohl „Life is Strange“, „Vampyr“ oder das zuletzt veröffentlichte „Banishers: Ghosts of New Eden“.

Nun betreten die Entwickler neues Terrain, abseits der Erde: Mit „Aphelion“ hat Don’t Nod nämlich im Rahmen des gestrigen Xbox Games Showcase ein filmisches Abenteuer im All angekündigt, dass vor allem die Weltraumforschung besonders realistisch darstellen soll. Um das zu gewährleisten, arbeiten die Entwickler mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zusammen.

Gestrandet in der Eiswelt: Eine Mission voller Hoffnung und Gefahren

„Aphelion“ lässt die Spieler in die Rolle der Astronautin Ariane schlüpfen, die sich zusammen mit Thomas auf die wissenschaftliche Mission Hope 01 begibt: Da die Erde bis zum Jahr 2060 unbewohnbar sein wird, gilt der neu entdeckte Planet Persephone am Ende des Sonnensystems als die größte Hoffnung. Und somit liegt es an den beiden Weltraumpiloten, den Planeten zu erforschen und festzustellen, ob die Menschheit dort einen Neuanfang starten kann.

Doch es kommt zur Bruchlandung und die beiden Astronauten werden getrennt: Ariane begibt sich auf die Suche nach ihrem verwundeten Partner und muss dafür eine „atemberaubende, fremde Landschaft“. Eine „gewaltige Eiswelt, geformt von tödlichem Wetter und ständig wechselndem Terrain“. Ausgerüstet ist sie allerdings nur mit ihren Erkundungswerkzeugen: einem Pfadfinder, Sauerstofftank, Greifhaken und weiteren Hilfsmitteln.

Auf ihrer Rettungsmission stellt sie jedoch fest, dass sie nicht allein auf dem fremden Planeten ist. „Unter dem Eis lauert etwas“, und so gilt es diese „gruseligen Geheimnisse“ zu lüften und den „lauernden Gefahren“ auszuweichen, während „Hinweise auf ein seltsames, die Realität verdrehendes Phänomen“ gesammelt werden, die die eigene Existenz bedrohen.

Don’t Nods „erste menschliche Geschichte im Weltraum“

Einen ersten Vorgeschmack auf „Aphelion“ liefert der Reveal-Trailer, der im Zuge des Xbox Games Showcase seine Premiere feierte. Zudem können sich die Spieler laut Entwickler Don’t Nod auf folgende Highlights freuen:

Eine realistische Abbildung der Weltraumforschung

Ein gefühlvolles Drama auf einem fremden Planeten

Ein cineastisches Action-Adventure mit fesselndem Erkundungs- und Bewegungssystem

Erkundung und Überleben durch den Einsatz von Werkzeugen

Nervenaufreibende und packende Stealth-Passagen

„Aphelion ist ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt; hier fordern wir uns kreativ wirklich selbst heraus“, sagte Creative Director Florent Guillaume in einer Pressemitteilung. „Wir können es kaum erwarten, mehr von DON’T NODs erster menschlicher Geschichte im Weltraum zu zeigen. Dass wir dies in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation tun dürfen, ist für uns unglaublich spannend und etwas ganz Besonderes.“

Nadia Lüders, Partnership and Brand Licensing Officer der Europäischen Weltraumorganisation, fügte hinzu: „Seit fünfzig Jahren vereint die ESA rigorose Weltraumwissenschaft mit der grenzenlosen Fantasie der Science-Fiction, um Lösungen für die größten Herausforderungen unseres Planeten zu erforschen. Aphelion fängt genau diesen Geist ein – wo Forschung auf visionäre Vorstellungskraft trifft – und wird die nächste Generation dazu inspirieren, Europas Weltraumambitionen in die Zukunft zu tragen.“

Weitere Ankündigungen des Xbox Games Showcase 2025:

Erscheinen soll „Aphelion“ im nächsten Jahr, ein konkreter Termin steht allerdings noch aus. Geplant ist die Veröffentlichung für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Außerdem wird das Spiel über den Game Pass verfügbar sein.

