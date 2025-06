Call of Duty Black Ops 7: Activision holt Hollywood ins Boot – Diese Stars sind im neuen Shooter dabei

Call of Duty Black Ops 7:

„Black Ops 7“ ist der diesjährige „Call of Duty“-Ableger, wird an die Ereignisse von „Black Ops 2“ anknüpfen und die Geschichte rund um David Mason im Jahr 2035 fortführen. Und dafür haben die Verantwortlichen gleich mehrere Hollywood-Stars engagiert.

Nachdem bereits in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Gerüchte darüber auftauchten, dass es sich beim diesjährigen „Call of Duty“-Teil um „Black Ops 7“ handeln wird, haben Microsoft und Activision am gestrigen Abend im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 die offzielle Ankündigung vollzogen.

Demnach wird dieses Jahr tatsächlich „Call of Duty: Black Ops 7“ erscheinen, was zudem eine Premiere im „Call of Duty“-Franchise darstellen wird: Bislang wurden noch nie zwei „Black Ops“-Spiele hintereinander veröffentlicht. Und wie Variety jetzt exklusiv enthüllt hat, konnten sich die Entwickler die Dienste gleich mehrerer Hollywood-Stars sichern, die die Charaktere im kommenden Shooter verkörpern werden.

Diese Hollywood-Stars sind in Black Ops 7 dabei

Die Handlung von „Black Ops 7“ führt in das Jahr 2035 und wird an die Ereignisse von „Black Ops 2“ anknüpfen, sodass auch Protagonist David Mason zurückkehren wird. Doch dieses Mal wird Mason von Schauspieler Milo Ventimiglia gespielt. Aus diesem Grund wird der bekannte Charakter auch ein „subtiles Makeover“ spendiert bekommen, damit er dem aus „Heroes“ oder „This is Us“ bekannten Darsteller ähnlicher wird.

Laut Tyler Bahl, seines Zeichens Marketingchef von Activision, sei Ventimiglia die perfekte Besetzung für „eine Kultfigur aus dem Franchise und einen der Fanlieblinge“ aus „Black Ops 2“.

Ebenfalls mit dabei ist Kiernan Shipka, bekannt als Hexe Sabrina aus der Netflix-Serie „Chilling Adventures of Sabrina“, die die Rolle von Emma Kagan übernehmen wird. „Es ist eine neue Figur, und sie ist CEO der Organisation The Guild, und wir glauben, ihre Leistung wird die Leute umhauen“, so Bahl weiter.

Der Dritte im Bunde ist Michael Rooker, der bereits in „The Walking Dead“ oder „Guardians of the Galaxy“, aber auch schon in „Black Ops 2“ zu sehen war und in seiner Rolle als Mike Harper zurückkehren wird. Dazu sagte Bahl: „Ich denke, unsere Fans werden sich freuen, ihn wiederzusehen, denn er war schon lange nicht mehr hier.“

Zwei Black-Ops-Teile hintereinander: Eine Chance für die Entwickler?

„Black Ops 7“ wird wie bereits erwähnt an die Ereignisse von „Black Ops 2“ anknüpfen, sodass die Handlung mehr als 40 Jahre nach dem zuletzt veröffentlichten „Black Ops 6“ angesiedelt ist. Mittlerweile steht „die Welt am Rande des Chaos, verwüstet durch gewaltsame Konflikte und psychologische Kriegsführung. Mit modernster Technologie müssen David Mason und sein Team sich gegen einen manipulativen Feind zur Wehr setzen, der vor allem Angst als Waffe einsetzt.“

Und weshalb hat man sich dazu entschieden, zwei „Black Ops“-Spiele hintereinander zu bringen? Laut Bahl möchte man „auf der unglaublichen Begeisterung der Community aufbauen, die wir im Black Ops-Universum erlebt haben“. Außerdem biete der aufeinanderfolgende Release „unseren Teams die enorme Chance, nicht nur unsere eigene Kreativität zu nutzen, sondern auch den Wechsel von einem Setting der 90er-Jahre zum neuen Zukunfts-Setting im Jahr 2035 in unserem Marketing aufzugreifen.“

Black Ops 7 soll das „komplette Call of Duty-Paket“ bieten

Und auch General Manager Matt Cox äußerte sich positiv zum „Black Ops“-Universum, das „einfach fantastisch“ sei. „Die Kreativität und Fantasie, die in die Geschichte einfließen, die Charaktertiefe und das unglaubliche Gameplay in allen Modi sind wirklich außergewöhnlich. Unsere Vision als Team war es von Anfang an, unseren Spielern ein fortlaufendes Serienerlebnis zu bieten, das die Einzigartigkeit des Black Ops-Sub-Franchise widerspiegelt.“

Darüber hinaus versprechen die Macher mit „Call of Duty: Black Ops 7“, für dessen Entwicklung Treyarch und Raven Software verantwortlich sind, auch das gewohnte Komplettpaket: Die Kampagne kann sowohl alleine oder im Koop-Modus gespielt werden, während die „Waffen aus der nahen Zukunft in einem einzigartigen Multiplayer-Erlebnis voller brandneuer Karten“ zum Einsatz kommen können. Und auch der Zombies-Modus ist wieder mit dabei.

„Es bietet unseren Spielern das komplette Call of Duty-Paket und wir können es kaum erwarten, der Community im Laufe des Sommers mehr von dem zu zeigen, woran die Studioteams gearbeitet haben“, so Cox weiter.

Der auf dem Xbox Games Showcase gezeigte Trailer zu „Call of Duty: Black Ops 7“ war demnach nur ein erster Vorgeschmack. Eine vollständige Enthüllung wurde nämlich für den Sommer in Aussicht gestellt.

„Heute ist nur der Anfang mit diesem ersten Teaser. Die vollständige Enthüllung von Black Ops 7 kommt später in diesem Sommer, daher sollte die Community Ausschau halten nach Teasern, Hinweisen und den Überraschungen, für die die Black Ops-Serie bekannt ist. Es ist eine aufregende Zeit, während wir uns auf eine neue Call of Duty-Enthüllung und das nächste großartige Erlebnis vorbereiten“, so der Marketingchef abschließend.

Erscheinen soll „Call of Duty: Black Ops 7“ noch dieses Jahr – vermutlich wie gewohnt im Herbst – für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Außerdem wird der Shooter zum Release auch im Game Pass angeboten.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Black Ops 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren