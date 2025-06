Call of Duty: Erscheint Black Ops 7 für die Switch 2? Nintendo ging bislang trotz Microsoft-Deal leer aus

Gestern kündigten Microsoft und Activision „Call of Duty: Black Ops 7“ an, das neben der PS5 und Xbox Series X/S auch für die Vorgängermodelle erscheint. Ein Release für die Switch 2 wurde allerdings nicht bestätigt - obwohl Nintendo und der Xbox-Hersteller bereits vor zwei Jahren einen Deal geschlossen haben.

Als abschließendes Highlight des diesjährigen Xbox Games Showcase präsentierte Microsoft „Call of Duty: Black Ops 7“ mit einem ersten Trailer. Zudem wurde bestätigt, dass der kommende Shooter neben der PS5 und Xbox Series X/S auch für die PS4 und Xbox One erscheinen wird. Eine Switch 2-Version wurde allerdings nicht angekündigt.

Und das wirft Fragen auf: Schon vor über zwei Jahren schlossen Microsoft und Nintendo einen Deal, um „Call of Duty“-Titel auf die Switch zu bringen. Doch bis heute erfolgte keine einzige Veröffentlichung. An mangelnder Hardware-Power kann es angesichts der neuen Switch 2 und der Tatsache, dass „Black Ops 7“ auch noch für die PS4 und Xbox One erscheint, jedoch nicht liegen.

Insider: Nintendo und Microsoft arbeiten noch am Deal

Offenbart hapert es an anderer Stelle, doch ein Release des kommenden „Call of Duty: Black Ops 7“ scheint für die Switch 2 noch nicht gänzlich ausgeschlossen zu sein. Das berichten jetzt die Kollegen von Kotaku, die sich auf die Aussagen eines Insiders beziehen. Demnach seien beide Seiten noch daran interessiert, die beliebte Shooter-Reihe von Activision auf die Switch-Konsolen zu bringen – und würden auch daran arbeiten. Genaue Details sind allerdings nicht bekannt.

Geschlossen wurde der Deal zwischen Microsoft und Nintendo im Rahmen der 70-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard. Damals ging der Xbox-Hersteller gleich mehrere Deals mit verschiedenen Unternehmen ein – darunter auch Sony – um zu versprechen, dass die Spiele der „Call of Duty“-Reihe nach der Übernahme noch mindestens zehn Jahre auch für andere Plattformen erscheinen.

„Microsoft und Nintendo haben nun eine verbindliche 10-Jahres-Vereinbarung ausgehandelt und unterzeichnet, um Call of Duty Nintendo-Spielern am selben Tag wie Xbox mit vollem Funktionsumfang und gleicher Inhaltskontrolle zugänglich zu machen. So können sie Call of Duty genauso erleben wie Xbox- und PlayStation-Spieler“, hieß es seitens Microsoft-Präsident Brad Smith im Februar 2023.

„Wir setzen uns dafür ein, anderen Spieleplattformen langfristig den gleichen Zugang zu Call of Duty zu ermöglichen, um mehr Spielern mehr Auswahl und mehr Wettbewerb auf dem Spielemarkt zu bieten.“

Microsofts Gaming-CEO ist ein großer Nintendo-Fan

Doch bislang fehlt auf den Nintendo-Plattformen von „Call of Duty“ jede Spur. Zuletzt wurde „Call of Duty: Ghosts“ im Jahr 2013 für die Wii U veröffentlicht. Zudem bleibt unklar, warum sich Microsoft nicht die Cloud-Funktion zunutze machte, um den letztjährigen Ableger „Black Ops 6“, auch für die Switch verfügbar zu machen. Doch „Call of Duty“ ist nicht das einzige Franchise im Besitz des Xbox-Herstellers, das auf der Nintendo-Hardware mit Abwesenheit glänzt.

Auch Titel, die bereits für die PS5 portiert wurden, wie beispielsweise „Sea of Thieves“ oder „Grounded“, wurden noch nicht für die Switch bzw. Switch 2 angekündigt. So stellt auch Kotaku fest, dass die mangelnde Nintendo-Unterstützung seit Microsofts Multiplattformkurs sehr auffällig ist, während zahlreiche Titel munter für die Sony-Konsole veröffentlicht werden.

Dabei hatte Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer erst im Januar dieses Jahres erklärt, dass er ein großer Fan von Nintendo sei die eigenen Spiele auf „mehr Plattformen erscheinen, nicht nur auf der PlayStation. Wir lieben die Arbeit, die wir mit Nintendo machen, wir lieben, was wir mit Valve auf Steam machen, und das wird weitergehen. Wir werden einfach fortfahren und mehr machen.“

Und zuletzt sagte Spencer im vergangenen April, dass man die Switch 2 unterstützen möchte: „Nintendo ist ein großartiger Partner. Wir glauben, dass es für uns eine einzigartige Möglichkeit ist, Spieler zu erreichen, die weder PC- noch Xbox-Spieler sind“, so der CEO weiter.

