Clockwork Revolution: Neue Informationen zum Steampunk-RPG mit Zeitreisen

Bei dem kürzlich ausgestrahlten Xbox Game Showcase gab es neue Informationen zu "Clockwork Revolution". In dem Steampunk-RPG bekommen es die Spieler mit dem Schmetterlingseffekt zu tun.

Bei dem am Sonntagabend ausgestrahlten Xbox Game Showcase wurde eine ganze Reihe an kommenden Titel vorgestellt. Darunter auch das neueste Projekt der Entwickler von inXile. Das Unternehmen stieß 2018 zu den Xbox Game Studios und ist unter anderem für „The Bard’s Tale“, „Torment: Tides of Numenera“ sowie „Wasteland 2“ und „Wasteland 3“ bekannt.

Bei dem kommenden Spiel „Clockwork Revolution“ wendet sich das Studio den Action-Rollenspielen zu. Der Titel spielt in einer Steampunk-Welt, die die Spieler durch Zeitreisen verändern können.

Entwickler versprechen tiefgründiges Rollenspiel

In „Clockwork Revolution“ übernehmend die Spieler von Morgan Vanette, einer komplett anpassbaren Spielfigur. Vanette ist Mitglied der Rotten Row Hooligans und entdeckt eines Tages, dass Lady Ironwood die Geschichte zu ihrem eigenen Vorteil manipuliert hat. Darunter hat besonders die arbeitende Bevölkerung zu leiden.

Morgan stößt jedoch auf eine unglaubliche Erfindung, die es erlaubt, in die Vergangenheit zu reisen. Fortan können die Spieler zu Schlüsselmomenten in der Vergangenheit der Steampunk-Stadt Avalon reisen. Allerdings greift durch die Handlungen des Protagonisten der Schmetterlingseffekt: selbst die kleinsten Veränderungen können große, unvorhergesehene Auswirkungen nach sich ziehen.

Die Entwickler von inXile versprechen ein tiefgehendes Rollenspiel mit komplexen Systemen. Darüber hinaus sollen die Veränderungen durch die Zeitreisen nicht nur bei den Dialogen und Charakteren haltmachen. Auch ganze Regionen der Spielwelt sollen sich visuell den Entscheidungen der Spieler anpassen.

Automatons und Gadgets

In „Clockwork Revolution“ werden die Spieler auch auf die verschiedensten Automatons treffen, von Maschinenwesen, die die Straßen fegen bis hin zu mechanischen Polizeibeamten. Diese würden von den Entwicklern als erzählerisches Mittel eingesetzt, um menschliche Momente zu beleuchten, so das Studio. Durch sie stelle sich die Frage nach dem Menschsein. Wie die Spieler damit umgehen, würde ganz an ihnen selbst liegen.

Allerdings müssen sich die Nutzer auch tatkräftig zur Wehr setzen. Das Waffensystem sei ein zentraler Teil der Fantasie, sich in „Clockwork Revolution“ wie ein Steampunk-Erfinder und –Tüftler zu fühlen. Durch die Werkbank lassen sich die eigenen Waffen auf- und umrüsten, was laut inXile Hunderte von Möglichkeiten zur Individualisierung bieten soll. Neben den Waffen können die Spieler auch auf eine Reihe unterschiedlicher Gadgets zugreifen.

„Clockwork Revolution“ wurde ursprünglich bei dem Xbox Games Showcase 2023 vorgestellt. Wann der Titel erscheint, ist noch nicht bekannt. Derzeit wurde das Rollenspiel nur für Xbox Series X|S, PC sowie den Xbox Game Pass bestätigt.

