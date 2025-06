Dying Light The Beast: Ausführliches Gameplay zeigt 30 Minuten Horror und intensive Action

Dying Light The Beast:

Nach der offiziellen Bekanntgabe des Releasetermins veröffentlichte Techland ein rund 30-minütiges Gameplay-Video zu "Dying Light: The Beast". Dieses gewährt einen ausführlichen Einblick in das Spiel und zeigt neben blutiger Action auch stimmungsvoll-schaurige Abschnitte.

In der vergangenen Woche nutzten die Verantwortlichen von Techland das Summer Game Fest 2025, um ein Update zu „Dying Light: The Beast“ zu liefern und den Releasetermin des Action-Horror-Titels offiziell bekannt zu geben.

Wie das polnische Studio mitteilte, erscheint der neueste Ableger der beliebten Reihe am 22. August 2025 und dürfte somit das alljährliche Sommerloch ein wenig versüßen. Begleitend zur Termin-Enthüllung veröffentlichten die Entwickler ein rund 30 Minuten langes Gameplay-Video zu „Dying Light: The Beast“.

Dieses gewährt einen ausführlichen Einblick in das Spielgeschehen und wartet mit schaurigen Passagen, blutiger Action sowie einem fordernden Bosskampf auf.

Kyle Crane kehrt zurück

„Dying Light: The Beast“ wurde laut Techland bewusst als eine komplexere Spielerfahrung konzipiert, die sich je nach Vorgehensweise in 15 bis 20 Stunden abschließen lässt. Ein weiteres Mal schlüpfen die Spieler in die Rolle von Kyle Crane, dem Protagonisten aus dem ersten Teil.

Sein Weg führt ihn in „The Beast“ in das ländliche Gebiet von Castor Woods. Dieses beschreibt Techland als ein ehemaliges Touristenziel, das jedoch in Vergessenheit geraten ist und mittlerweile von Zombies bevölkert wird.

Abseits der neuen Biestfähigkeiten bietet das im Sommer erscheinende „Dying Light“-Abenteuer den aus der Reihe gewohnten Gameplay-Loop. Ein weiteres Mal wartet eine Mischung aus Parkour und reichlich Action. Zudem wird der aus den Vorgängern bekannte Tag- und Nacht-Rhythmus wieder mit von der Partie sein.

Handelt es sich bei den Untoten tagsüber noch um recht träge Gesellen, verwandeln sie sich in der Nacht zu schnellen, springenden und somit deutlich gefährlicheren Widersachern.

Die Horror-Action erscheint in zwei Versionen

„Dying Light: The Beast“ erscheint zunächst für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Umsetzungen für die alten Konsolen PS4 und Xbox One folgen später. Zum Launch bietet Techland zwei unterschiedliche Versionen an. Zum einen gibt es die obligatorische Standard Edition, die Spieler zum Preis von 69,99 Euro aus dem PlayStation Store herunterladen können.

Für 79,99 Euro wartet die digitale Deluxe Edition auf Käufer. Die folgende Übersicht verrät euch, mit welchen Inhalten die Digital Deluxe Edition lockt.

Prepper-Bundle aus Castor Woods

Offizieller Soundtrack

Hintergrundbilder-Paket

Touristenkarte von Castor Woods

Prepper-Outfit aus Castor Woods

MaschinenpistoledesÜberlebenskünstlers

Roadhog

Solltet ihr Ultimate Edition von „Dying Light 2“ euer Eigen nennen, könnt ihr „The Beast“ zum Release kostenlos herunterladen.

