Gears of War Reloaded: Multiplayer-Beta in Kürze und so nehmt ihr teil

„Gears of War: Reloaded“ wird im August 2025 veröffentlicht und bringt die populäre Xbox-Marke auf die PS5. Schon vor dem Launch können sich Interessenten mit dem Shooter beschäftigen – und zwar im Rahmen einer Beta. Sie startet am kommenden Freitag. Nachfolgend alle Details zur Testphase.

Beta-Zeitraum und Plattformen

Die Multiplayer-Beta von „Gears of War: Reloaded“ wird im Juni an zwei Wochenenden durchgeführt: vom 13. bis 15. Juni und vom 20. bis 22. Juni, jeweils von Freitag um 21 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntag zur gleichen Uhrzeit.

Die Beta ist plattformübergreifend verfügbar und kann auf PS5, Xbox Series X/S und PC gespielt werden. Teilnehmer haben die Möglichkeit, die klassischen Modi im neuen Gewand zu erleben.

Im ersten Beta-Wochenende von „Gears of War: Reloaded“ steht der Team-Deathmatch-Modus auf drei Karten zur Verfügung. Am zweiten Wochenende wird das Angebot um einen weiteren Modus und mehr Karten erweitert.

Nachfolgend die Übersicht:

Multiplayer-Beta Weekend 1 findet vom 13. bis 15. Juni statt und bietet ein Social-Multiplayer-Erlebnis im klassischen Team-Deathmatch-Modus. Gespielt wird auf drei Karten: Gridlock, Raven Down und Gold Rush.

Beginn: Freitag, 13. Juni, 21:00 Uhr MESZ

Ende: Sonntag, 15. Juni, 21:00 Uhr MESZ

Multiplayer-Beta Weekend 2 läuft vom 20. bis 22. Juni und erweitert das Angebot um den kompetitiven Modus King of the Hill, spielbar auf der Map Canals. Im Team-Deathmatch-Modus kommen zusätzlich die Karten Courtyard und War Machine hinzu.

Beginn: Freitag, 20. Juni, 21:00 Uhr MESZ

Ende: Sonntag, 22. Juni, 21:00 Uhr MESZ

Um an der Multiplayer-Beta teilzunehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wobei nur eine Option für PlayStation-Spieler relevant ist:

Digitale Vorbestellung von „Gears of War: Reloaded“ für PS5, Xbox Series X/S oder PC. Ein aktives Abonnement von Xbox Game Pass Ultimate oder PC Game Pass. Den Besitz einer digitalen Version der „Gears of War: Ultimate Edition“.

Zusätzlich erhalten Vorbesteller und Abonnenten zwei Charakter-Skins für den Multiplayer: Adam Fenix und Anya Stroud.

Technische Verbesserungen im Remaster

„Gears of War: Reloaded“ ist laut Entwickler nicht nur ein simples Remaster des Originals. Es umfasst alle Inhalte der ursprünglichen Version sowie der Ultimate Edition und bietet technische Aufwertungen. Dazu zählen 4K-Assets, HDR-Support, remasterte Texturen und eine skalierbare Performance für unterschiedliche Geräte, einschließlich der kommenden ROG Xbox Ally Handhelds.

Laut Entwickler handelt es sich um die „definitivste Version“ des Spiels, die mit Features ausgestattet ist, die 2006 noch nicht möglich waren. Die genauen Auswirkungen dieser technischen Verbesserungen werden sich im Rahmen der Beta zeigen.

„Gears of War: Reloaded“ erscheint am 26. August 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Der Shooter wird hierzulande für 44,99 Euro angeboten. Crossplay ist mit an Bord. Besitzer der digitalen Version der „Gears of War: Ultimate Edition“, die das Spiel vor dem 5. Mai 2025 erworben haben, erhalten ein kostenloses Upgrade auf „Gears of War: Reloaded“.

