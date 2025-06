Hollow Knight Silksong: Update von offizieller Seite - Team Cherry zu Release und Plattform-Exklusivität

Seit nunmehr sechs Jahren warten Fans auf den Release von „Hollow Knight: Silksong“ und nachdem es im Mai 2023 zu einer Verschiebung kam, wurde es ziemlich still um das von Fans so sehnsüchtig erwartete Metroidvania-Abenteuer.

Im Vorfeld des Summer Game Fest 2025 und den großen Xbox Games Showcase keimten jedoch neue Gerüchte auf, dass die Veröffentlichung wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Aufgrund entsprechender Steam-Updates hofften einige Spieler sogar auf einen Shadow-Drop. Doch „Silksong“ zeigte sich lediglich kurz im Rahmen der Microsoft-Show – der in Teilen der Community sogar Besorgnis auslöste. Doch nun meldete sich Entwickler Team Cherry zu Wort.

Release-Zeitraum von Silksong präzisiert

Eigentlich rechnete man zumindest mit einem neuen Trailer zu „Hollow Knight: Silksong“, doch stattdessen zeigte sich der potenzielle Indie-Hit lediglich in einem kurzen Segment im Rahmen der Enthüllung des Xbox Ally- und Xbox Ally X-Handhelds, die für das diesjährige Weihnachtsgeschäft erwartet werden. Aus diesem Grund wurde befürchtet, dass „Silksong“ gemeinsam mit den Geräten erst zum Jahresende erscheinen wird.

Doch die Fans können beruhigt sein: „Hollow Knight: Silksong“ wird noch vor den weihnachtlichen Feiertagen erfolgen. Das bestätigte Matthew „Leth“ Griffin, der für das Marketing und Publishing von Entwickler Team Cherry verantwortlich ist, jetzt via Discord. Außerdem stellte er klar, dass die Veröffentlichung des Spiels nicht an das Xbox Ally oder eine andere Plattformen gebunden ist.

Veröffentlichung womöglich noch im Sommer?

„Ich habe bestätigt, es kommt vor den Feiertagen heraus – wir sind nicht an einen Konsolen-Release gebunden“, so Matthew Griffin, Marketing- und Publishing-Chef von Team Cherry. Er bezog sich damit auf seine vorherige Bestätigung des Release-Zeitpunkts von „Silksong“ im Chat des Xbox Games Showcase. Einen Screenshot dazu lieferte der X-Nutzer BlueGoesFast, während ein weiterer Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst verdeutlichte, dass Griffin die Weihnachtsfeiertage meinte.

Was genau das für den Release von „Hollow Knight: Silksong“ bedeutet, ist noch unklar. Fest steht: Die Veröffentlichung wird noch im Laufe dieses Jahres erfolgen. „Vor den Feiertagen“ könnte aber auch einen Release im Sommer einschließen. So behauptete zuletzt auch der bekannte Brancheninsider und Leaker eXtas1s, dass „Silksong“ noch im aktuellen Geschäftsjahr von Microsoft veröffentlicht wird – und das endet am 30. Juni 2025.

Geplant ist die Veröffentlichung von „Hollow Knight: Silksong“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2 und den PC.

Weitere Meldungen zu Hollow Knight: Silksong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren