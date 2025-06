Konami Press Start: Publisher lädt zum Showcase mit Metal Gear Solid Delta und Silent Hill f – Termin & Livestream

Konami wird in Kürze ein eigenes Showcase ausstrahlen: Unter dem Titel „Press Start“ verspricht der Publisher detaillierte Einblicke in Spiele wie „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und „Silent Hill f“.

Geschäftige Tage in der Gaming-Branche liegen hinter uns: Nachdem Sony am vergangenen Mittwoch eine neue Ausgabe der State of Play präsentierte, folgte am Freitagabend das Summer Game Fest 2025. Samstag stand die Future Games Show auf dem Programm, während Microsoft am gestrigen Sonntag das Xbox Games Showcase ausstrahlte.

Und nun wagt sich ein weiterer Publisher mit einem eigenen Showcase hervor: Konami lädt am kommenden Donnerstag, dem 12. Juni 2025 um 15 Uhr unserer Zeit zum Press Start-Showcase, der unter anderem live via YouTube übertragen wird. Rund 37 Minuten lang soll es die „neuesten Informationen“ zu „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und „Silent Hill f“ geben.

Zuschauer dürfen sich auf Einblicke von den „kreativen Köpfen“ hinter den Konami-Franchises freuen, dazu gibt es „exklusive Inhalte“ und „mehr“. Das deutet darauf hin, dass neben den bereits erwähnten Titeln möglicherweise auch weitere Spiele während des Press Start-Showcases gezeigt werden könnten.

Neuer Gameplay-Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

„Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ zeigte sich zuletzt in der jüngsten State of Play, die einen neuen Gameplay-Trailer zum technisch überarbeiteten Stealth-Action-Klassiker bereithielt. Präsentiert wurden weitere Einblicke in die Spielwelt, die Action und Schleicheinlagen sowie in die Bosskämpfe. Außerdem gab es das bekannte „Snake vs. Monkey“-Minispiel zu sehen.

Erscheinen soll das Remake bereits am 28. August 2025 für die PS, Xbox Series X/S und den PC. Allerdings ging es den Entwicklern nicht einfach nur darum, den Klassiker komplett zu modernisieren. Stattdessen war es ebenso wichtig, sich an den spielerischen Wurzeln zu orientieren. Demnach wurden auch keine „unnötigen Änderungen“ vorgenommen, „die die Spieler aus diesem Erlebnis herausreißen würden“, erklärte Serienproduzent Noriaki Okamura.

Silent Hill f erhält Release-Termin

Und auch „Silent Hill f“ war Teil der State of Play in der letzten Woche: Dabei gab es aber nicht nur einen neuen Trailer zu sehen, der erstmals kurze Gameplay-Ausschnitte präsentierte. So wurde auch der finale Release-Termin für das kommende Horrorspiel enthüllt. Demnach ist die Veröffentlichung von „Silent Hill f“ für den 25. September 2025 geplant. Erscheinen wird der Titel für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Darüber hinaus wurde auch die digitale Deluxe Edition vorgestellt, die neben einigen Zusatzinhalten auch einen Early Access gewährt, sodass Spieler bereits 48 Stunden vorher mit dem Spiel beginnen können. Preislich werden für die Deluxe-Version im PS Store 89,99 Euro fällig. Die physische Standardversion samt Disc schlägt mit 79,99 Euro zu Buche.

Im Gespräch mit dem PlayStation Blog enthüllte Produzent Motoi Okamoto außerdem noch ein paar neue Details und zog auch einen Vergleich zum Remake von „Silent Hill 2“. So sollen die Kämpfe im kommenden Spiel deutlich wuchtiger und actionreicher inszeniert sein. Laut Okamoto sind sie „ebenso herausfordernd sind wie die Hindernisse, die Hinako im Leben überwinden muss“.

