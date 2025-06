MUDANG Two Hearts: Splinter Cell trifft Metal Gear? Neuer Stealth-Action-Thriller im Korea der nahen Zukunft angekündigt

Am gestrigen Abend lud Microsoft zum großen Xbox Games Showcase 2025 und präsentierte eine Stunde lang jede Menge Trailer und vor allem auch Neuankündigungen. Dazu gehörten beispielsweise „Beast of Reincarnation“, ein neues Action-RPG der „Pokémon“-Macher Game Freak, angesiedelt in einem postapokalyptischen Japan, und „Resonance: A Plague Tale Legacy“, ein Prequel zur bekannten „Plague Tale“-Reihe von Asobo.

Eine weitere Weltpremiere stellte zudem „MUDANG: Two Hearts“ dar, ein brandneuer Stealth-Action-Thriller, dessen erster Trailer Erinnerungen an Titel wie „Splinter Cell“ oder die „Metal Gear“-Reihe weckte. Entwickelt wird das Spiel vom südkoreanischen Studio EVR, die den Titel zuvor unter dem Arbeitstitel „Project TH“ angekündigt hatten.

Spezialkräfte-Agent, K-Pop-Star – und Rage-Zombies

„MUDANG: Two Hearts“ führt Spieler in das moderne Südkorea der nahen Zukunft, dass kurz vor einer Wiedervereinigung mit Südkorea steht. Am Tag, an dem das historische Gesetz zur Vereinigung verabschiedet werden soll, greift jedoch eine mysteriöse Terrorgruppe die südkoreanische Nationalversammlung an und das stürzt das ganze Land ins Chaos.

Die Hauptrollen übernehmen Ji Jeongtae, ein nordkoreanischer Spezialkräfte-Agent, der die Wahrheit aufdecken soll sowie K-Pop-Star GAVI, die ebenfalls als spielbarer Charakter auftreten wird. Doch die beiden bekommen es nicht nur mit den Terroristen zu tun: Stattdessen bekommen sie es auch mit „Rage Zombies“ zu tun, infizierten, aggressiven und schnellen Wesen, wie man sie beispielsweise aus Filmen wie „28 Days Later“ oder „Train to Busan“ kennt.

Spannende Gameplay-Mischung und technische Finessen

Das Gameplay von „MUDANG: Two Hearts“ bietet eine Mischung aus Schleichen, Nahkämpfen und Third-Person-Shooting, die mit filmischen Actionsequenzen gepaart wird. Außerdem setzen die Entwickler auf offene Level, die flexible Herangehensweise ermöglichen sollen, während ein nahtloser Übergang zwischen den verschiedenen Kampfstilen ebenfalls möglich ist.

Darüber hinaus besticht das Spiel vor allem durch seine grafisch beeindruckenden Charaktere: EVR ist nämlich darauf spezialisiert, hyperrealistische digitale Charakteren zu erstellen und nutzt dafür auch fortschrittlichste Technologien. Für das Motion Capturing kommen zudem bekannte koreanische Schauspieler zum Einsatz. Grundgerüst bildet die Unreal Engine 5.

Weitere Ankündigungen des Xbox Games Showcase 2025:

„In einem geeinten Korea schlagen maskierte Terroristen im Herzen Seouls zu. Ji Jeongtae, ein Soldat, der entsandt wurde, um die Angriffe zu stoppen, stößt auf den K-Pop-Star Gavi, die sich im Zentrum der sich entfaltenden Krise befindet. Während sich ihre Geschichten verflechten, beginnt sich eine erschreckende Wahrheit abzuzeichnen“, heißt es von offizieller Seite.

Erscheinen soll „MUDANG: Two Hearts“ 2026 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Ein genaues Datum steht bislang noch aus.

Weitere Meldungen zu MUDANG: Two Hearts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren