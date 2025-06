Nach Persona 4 Revival: Atlus plant „aktiv die Zukunft“ der Serie – Persona 6 bestätigt?

Am gestrigen Abend enthüllte Atlus im Rahmen des Xbox Games Showcase „Persona 4 Revival“ mit einem ersten Teaser-Trailer. Dass sich eine Neuauflage des beliebten PS2-Klassikers in der Entwicklung befindet, deuteten zuletzt auch schon mehrere Insider an.

Doch offenbar werkelt Entwickler P-Studio hinter den Kulissen noch an weiteren Spielen. Möglicherweise auch schon an „Persona 6“? Nun wandte sich nämlich P-Studio-Direktor Kazuhisa Wada mit einigen Worten an die Fans und sprach dabei nicht nur über „Persona 4 Revival“. Ein bestimmter Satz ließ die Community nämlich besonders aufhorchen.

Atlus‘ P-Studio bereitet „aktiv die weitere Entwicklung der Persona-Reihe vor“

„Wir freuen uns sehr, die Veröffentlichung von Persona 4 Revival bekannt geben zu dürfen. Weitere Informationen dazu werden wir zu gegebener Zeit teilen“, begann Wada seine Nachricht, die von Atlus in einem Beitrag über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) geteilt wurde.

„Persona 4 hat im Laufe der Jahre zahlreiche Ableger hervorgebracht, darunter TV-Anime, Persona 4 Arena, Persona 4 Arena Ultimax und Persona 4: Dancing All Night. Es ist ein ganz besonderer Titel, der Atlus seit vielen Jahren begleitet und einen festen Platz in meinem Herzen hat.“

Das Studio-Oberhaupt weiter: „Wir arbeiten mit voller Leidenschaft und Hingabe an diesem Projekt und sind zuversichtlich, dass es sowohl für Neulinge als auch für langjährige Fans eine frische und überraschende Erfahrung sein wird. Wir freuen uns darauf, dies alles mit Ihnen zu teilen.“

Anschließend folgte der vermutlich interessanteste Teil: „Zusätzlich bereiten wir als Studio aktiv die weitere Entwicklung der Persona-Reihe vor. Wir arbeiten intensiv daran, die Erwartungen der Fans weltweit zu erfüllen, und unsere Arbeit schreitet gut voran. Bitte bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten. Wir zählen weiterhin auf Ihre Unterstützung für die Persona-Reihe.“

Vor allem die aktive Vorbereitung der „weiteren Entwicklung der Persona-Reihe“ setzt die Fans in Aufruhr. In den Kommentaren heißt es bereits, dass es „wie eine sanfte Ankündigung zu Persona 6“ klingt. Hundertprozentig lässt sich aber natürlich nicht sagen, ob es sich wirklich um den sechsten Teil oder aber um ein weiteres Remake oder um etwas völlig Neues handelt.

Hinweise entdeckt: Persona 4 Revival basiert offenbar auf der Golden-Version

Bis wir etwas Handfestes zum nächsten „Persona“ erfahren dürfte es, ohnehin noch dauern. Zumal jetzt erst einmal „Persona 4 Revival“ im Fokus stehen dürfte – und selbst hier ist aktuell noch nicht bekannt, wann mit dem Release des Remakes zu rechnen ist. Allerdings haben die Fans anhand des ersten Teaser-Trailers bereits eine Vermutung bezüglich der kommenden Neuauflage.

Anders als das zuletzt veröffentlichte „Persona 3 Reload“, bei dem es sich lediglich um ein Remake des Originals handelte, der FES-exklusive Epilog als DLC nachgereicht wurde und die Protagonistin aus der PSP-Version sogar komplett fehlt, scheint „Persona 4 Revival“ auf der „Golden“-Variante und nicht aus dem ursprünglichen Spiel von 2008 zu basieren.

Wie der X-Nutzer MeovvCAT bemerkte, ist im Trailer zu „Persona 4 Revival“ der Song „Time to Make History“ zu hören, der „exklusiv für Golden“ sei. Darüber hinaus entdeckte er einen weiteren Hinweis: „Für den Bruchteil einer Sekunde sind die Dojima-Residenz und der Roller des Protagonisten im Lager zu sehen. Im Originalspiel gab es stattdessen ein normales Fahrrad“, erklärte MeovvCAT. Das bestätige, dass „Inhalte und Spielmechaniken aus Golden in P4R enthalten sind.“

