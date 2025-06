Ninja Gaiden 4: Zu viele Soulslikes? Game Director vermisst klassische 3D-Actionspiele

Die 2000er Jahre gelten oftmals als „goldene Jahre“ der Actionspiele, was vor allem an der enormen Vielfalt und neu etablierten Konzepten sowie Spielmechaniken lag: Open-World-Spiele wurden mit Titeln wie „GTA 3“ immer beliebter, „Resident Evil 4“ oder „Gears of War“ legten den Maßstab für moderne Third-Person-Shooter und „God of War“, „Devil May Cry“ oder auch „Ninja Gaiden“ boten erstklassige Action-Abenteuer.

Mit der Veröffentlichung von „Demon’s Souls“ im Jahr 2009 setzte FromSoftware jedoch einen neuen Trend, der zur heutigen Welle an Soulslike-Spielen führte, während klassische 3D-Actionspiele immer seltener wurden. Genau das möchten Team Ninja und PlatinumGames mit dem kommenden „Ninja Gaiden 4“ ändern, wie Produzent und Game Director Yuji Nakao nun in einem Interview erklärt hat.

Ninja Gaiden 4 soll die Begeisterung für Actionspiele wiederbeleben

„Aus einer eher persönlichen Sicht bin ich in der goldenen Ära der 3D-Action-Spiele aufgewachsen“, so Nakao PlatinumGames im Gespräch mit XboxWire. „Für meine Generation fühlt es sich an, als wären die Spiele, mit denen wir groß geworden sind, in den letzten Jahren viel seltener geworden. Stattdessen sind Soulslikes stark im Kommen, die zweifellos sehr populär geworden sind.“

„Klar, ich habe selbst viele Soulslike-Spiele gespielt und finde sie gut. Doch gleichzeitig finde ich, dass es stimmt: Klassische 3D-Actionspiele sind in letzter Zeit schwerer zu finden. Vielleicht ist es nur mein Wunschdenken, aber ich habe das Gefühl, dass viele Action-Fans dieses Erlebnis wieder haben wollen. Wäre es nicht an der Zeit, dass wir wieder voll eintauchen?“

Und wie Nakao erläuterte, hofft er darauf, die Spieler durch „Ninja Gaiden 4“ wieder genau für diese Art von Titel begeistern zu können. „Wenn es sich einen Platz in der Geschichte der modernen Action-Spiele erkämpfen und ein neuer Maßstab für das Genre werden könnte, wäre ich überglücklich“, so seine Worte. „Und wenn Ninja Gaiden 4 als Funke wirken würde, der die Begeisterung für Actionspiele wiederbelebt, wäre das sogar noch besser.“

Kein Soulslike – aber dennoch eine Herausforderung

Zudem sprach der Game Director auch darüber, dass „Ninja Gaiden 4“ auch schon in den Trailern den Eindruck eines klassischen 3D-Actionspiels erwecken würde – vor allem im Vergleich mit Naughty Dogs kommendem Actionspiel „Intergalactic: The Heretic Prophet“ oder dem „God of War“-Reboot von Santa Monica.

Das Nakao die Soulslikes satt hat und stattdessen wieder eine klassische Action-Erfahrung liefern möchte, bedeutet jedoch nicht, dass Ninja Gaiden 4 ein Spaziergang wird – schließlich waren Spieler früher auch schon schwieriger.

„Wenn wir bei PlatinumGames mit Team Ninja über das nächste Ninja Gaiden sprechen, scherzen wir oft: Wir haben etwas geschaffen, das sich so gar nicht modern anfühlt – es ist einfach zu schwer“, so Nakao. „Heutzutage gehen Spiele eher in Richtung einfacherer Bedienung, aber Ninja Gaiden 4 schlägt genau die entgegengesetzte Richtung ein. Gebt also nicht auf!“

Der Release-Termin von „Ninja Gaiden 4“ wurde erst gestern im Rahmen des Xbox Games Showcase verkündet: Demnach wird der Action-Titel am 21. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Außerdem wird das Spiel direkt zur Veröffentlichung auch über den Game Pass verfügbar sein.

