ROG Xbox Ally (X): Spezifikationen, Release, Features und mehr

Mit ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X wagt Microsoft in Zusammenarbeit mit Asus den Sprung auf den Handheld-Markt. Die Spezifikationen liegen vor. Gleiches gilt für Features, die das Gespann bieten wird.

Im Rahmen einer gemeinsamen Initiative haben Asus und Microsoft Gaming zwei neue Handhelds angekündigt: den ROG Xbox Ally und den ROG Xbox Ally X. Die Geräte sind laut Unternehmensangaben darauf ausgelegt, Spielern einen zentralen Zugriff auf ihre Lieblingsspiele zu ermöglichen, darunter auch Steam-Games. Als Basis dient Windows 11.

Technische Merkmale der Handhelds

Die beiden Modelle, ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X, unterscheiden sich in ihrer Leistung und ihren Spezifikationen. Der ROG Xbox Ally richtet sich an Gelegenheitsspieler und bietet einen günstigeren Preis, der allerdings noch offen ist. Dieses Modell wird von einem AMD Ryzen Z2 A Prozessor angetrieben und verfügt über 16 GB RAM sowie 512 GB SSD-Speicher. Das Display ist ein 7 Zoll großes FHD-IPS-Panel mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildwiederholrate von 120 Hz.

Im Gegensatz dazu bietet der ROG Xbox Ally X eine höhere Leistung für anspruchsvollere Spieler. Er ist mit einem AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor ausgestattet und verfügt über 24 GB RAM sowie 1 TB SSD-Speicher. Das Display ist identisch, während bei der Eingabe auf Impulstrigger gesetzt wird.

Die Spezifikationen in der Übersicht:

Gemeinsame Spezifikationen (beide Modelle)

Betriebssystem : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Display : 7 Zoll FHD (1080p) IPS 500 Nits 16:9 Seitenverhältnis 120Hz Bildwiederholrate FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflexionsbeschichtung

: Netzwerk & Kommunikation : Wi-Fi 6E (2×2) + Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 6E (2×2) + Bluetooth 5.4 Maße : 290.8 x 121.5 x 50.7 mm

: 290.8 x 121.5 x 50.7 mm Audio : 1x 3.5mm Kombi-Audioanschluss

: 1x 3.5mm Kombi-Audioanschluss microSD-Kartenleser : UHS-II (unterstützt SD, SDXC, SDHC)

: UHS-II (unterstützt SD, SDXC, SDHC) Lieferumfang: Konsole, 65W Ladegerät, Standfuß

Nur ROG Xbox Ally:

Prozessor : AMD Ryzen Z2 A

: AMD Ryzen Z2 A RAM : 16GB LPDDR5X-6400

: 16GB LPDDR5X-6400 Speicher : 512GB M.2 2280 SSD

: 512GB M.2 2280 SSD Trigger-Typ : Hall Effect Analogtrigger

: Hall Effect Analogtrigger Anschlüsse : 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.0

: Gewicht : 670g

: 670g Akku: 60Wh

Nur ROG Xbox Ally X:

Prozessor : AMD Ryzen AI Z2 Extreme

: AMD Ryzen AI Z2 Extreme RAM : 24GB LPDDR5X-8000

: 24GB LPDDR5X-8000 Speicher : 1TB M.2 2280 SSD

: 1TB M.2 2280 SSD Trigger-Typ : Impulse Trigger für verbessertes Feedback

: Impulse Trigger für verbessertes Feedback Anschlüsse : 1x USB4 Type-C mit DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4-kompatibel 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.0

: microSD-Ergänzung : UHS-II (UHS-I mit DDR200-Modus)

: UHS-II (UHS-I mit DDR200-Modus) Gewicht : 715g

: 715g Akku: 80Wh

Handhelds werden mit dem Xbox-System in Einklang gebracht

Die Modelle ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X sind laut Microsoft und Asus so konzipiert, dass sie eine benutzerfreundliche Gaming-Erfahrung bieten. Nach dem Einschalten booten die Geräte direkt in eine optimierte Xbox-Vollbildoberfläche, die speziell für Handheld-Gaming entwickelt wurde. Hierbei werden die Systemressourcen laut Ankündigung effizient genutzt, um den Spielern ein flüssiges Gameplay zu ermöglichen.

Die Steuerung ist an den Xbox-Controllern angelehnt. Die Integration der Game-Bar ermöglicht wiederum den schnellen Zugriff auf Spiele, Apps und Einstellungen. Diese Features werden von Microsoft und Asus wie folgt beschrieben:

Xbox-Taste: Eine eigene Xbox-Taste ermöglicht schnellen Zugriff auf die verbesserte Game-Bar. Darüber können Nutzer bequem auf Chatfunktionen, Apps und Einstellungen zugreifen und nahtlos zwischen laufenden Spielen und Anwendungen wechseln.

Eine eigene Xbox-Taste ermöglicht schnellen Zugriff auf die verbesserte Game-Bar. Darüber können Nutzer bequem auf Chatfunktionen, Apps und Einstellungen zugreifen und nahtlos zwischen laufenden Spielen und Anwendungen wechseln. Ergonomische Griffe: Sowohl der Xbox Ally als auch der Xbox Ally X wurden mit dem Fokus auf hohen Spielkomfort entworfen. Sie orientieren sich am Design der Xbox Wireless Controller und bieten geformte Griffe, die sich an verschiedene Handgrößen anpassen.

Sowohl der Xbox Ally als auch der Xbox Ally X wurden mit dem Fokus auf hohen Spielkomfort entworfen. Sie orientieren sich am Design der Xbox Wireless Controller und bieten geformte Griffe, die sich an verschiedene Handgrößen anpassen. Barrierefreiheit: Die Game Bar und die Xbox-App wurden speziell für den mobilen Einsatz überarbeitet. Sie unterstützen vertraute Barrierefreiheitsfunktionen, wie man sie von Xbox-Konsolen und Windows-PCs kennt – mit weiteren Features, die in Zukunft folgen werden.

Neues Entwicklerprogramm

Zum Launch des Xbox Ally startet eine Partnerschaft mit „Roblox“. So wird der Titel erstmals speziell für Handhelds optimiert. Gleichermaßen entsteht in Zusammenarbeit mit Entwicklerstudios ein neues Programm, das erkennbar macht, welche Spiele für Handheld-Geräte wie den Xbox Ally und Xbox Ally X optimiert wurden. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.

Aus der Ankündigung der Handhelds geht ergänzend hervor: Über die integrierte Game Bar lässt sich die Gamingversion von Copilot nutzen. Es ist ein persönlicher Begleiter, der dabei helfen soll, schneller zu Lieblingsspielen zu gelangen und leichter mit Freunden und Communitys in Verbindung zu treten.

Über Copilot for Gaming berichteten wir kürzlich:

Verfügbarkeit und Vorbestellungen

Die Markteinführung der ROG-Xbox-Ally-Handhelds ist für die Weihnachtssaison geplant. Mehrere Märkte werden bedient, darunter Deutschland. Detaillierte Informationen zu Preisen und Vorbestellungen sollen in den kommenden Monaten folgen. Interessierte Spieler können sich hier registrieren.

Beworben werden die Handhelds mit dem vor einigen Monaten eingeführten Slogan „Das ist eine Xbox“, was Microsofts Hardware-Strategie erkennbar macht. Es bleibt die Frage, ob das Unternehmen bei Konsolen bzw. allgemein stationären Geräten ebenfalls auf Partnerschaften setzt. Entsprechende Gerüchte kursieren seit Längerem. Allerdings soll auch intern eine neue Hardware entstehen.

