Team Ninja: Nach Rise of the Ronin, Ninja Gaiden 4 und Nioh 3 – Studio für jährliche AAA-Spiele bereit?

Das Produktionstempo von Team Ninja ist zuletzt merklich gestiegen: Ist das japanische Studio, das derzeit an „Ninja Gaiden 4“ und „Nioh 3“ arbeitet, mittlerweile dazu in der Lage, jährlich Top-Titel im AAA-Segment zu veröffentlichen? Darüber sprach Studiopräsident Fumihiko Yasuda kürzlich in einem Interview.

Das japanische Entwicklerstudio Team Ninja wurde bereits 1995 gegründet – damals noch unter dem Namen Tecmo Creative #3 – und machte sich vor allem durch die Prügelspielreihe „Dead or Alive“ einen Namen. 2004 folgte schließlich das erste „Ninja Gaiden“, während 2017 mit „Nioh“ ein weiteres, erfolgreiches Franchise geboren wurde.

Zuletzt bescherte Team Ninja den Spielern erst im letzten Jahr „Rise of the Ronin“, während im diesjährigen Herbst „Ninja Gaiden 4“ erscheinen wird. Für nächstes Jahr steht außerdem der Release von „Nioh 3“ auf dem Plan, dessen offizielle Ankündigung erst vor wenigen Tagen im Rahmen der jüngsten State of Play erfolgte.

Team Ninja auf Wachstumskurs

Dadurch wird deutlich, dass Team Ninja sein Entwicklungstempo deutlich nach oben geschraubt hat und nun jährlich ein großes Triple-A-Spiel hervorbringt. Und das soll auch in Zukunft so bleiben, wie Studiopräsident Fumihiko Yasuda kürzlich in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu (via Automaton) verraten hat.

Verantwortlich für das hohe Tempo ist laut Yasuda vor allem die jüngste Personalaufstockung durch Eigentümer Koei Tecmo. Wie der Studiopräsident verriet, begann die Entwicklung von „Nioh 3“ bereits Ende 2021 bzw. Anfang 2022, kurz nachdem die Arbeiten an den DLCs für „Nioh 2“ abgeschlossen waren. Zwischenzeitlich hatte man aber auch „Wo Long: Fallen Destiny“ und „Rise of the Ronin“ veröffentlicht. Die Arbeiten an „Ninja Gaiden 4“, das in Kooperation mit PlatinumGames entsteht, liefen ebenfalls an.

Der Schlüssel zum Erfolg: Junge Talente treffen auf Veteranenwissen

All das sei Yasuda zufolge der Mitarbeiterzahl zu verdanken, die von jähr zu Jahr steigt. Zudem könne man viele junge Talente gewinnen. Doch wie das Studiooberhaupt klarstellte, stocke man nicht einfach nur wahllos die Mitarbeiterzahl auf. Stattdessen verteile man die erfahrenen Veteranen des Teams auch effektiv auf die einzelnen Projekte.

Als Beispiel führt er das zuletzt angekündigte „Nioh 3“ an: An dem kommenden Action-Rollenspiel arbeitet im Vergleich zu vorherigen Spielen ein deutlich größeres Team, das vor allem aus jungen Entwicklern besteht. Doch der Kern, inklusive des Game Directors, setzt sich aus Mitarbeitern zusammen, die seit Anbeginn am Franchise arbeiten.

„Wir können jetzt eine größere Anzahl von Spielen produzieren. Neben der Zusammenarbeit mit PlatinumGames an Ninja Gaiden 4 planen wir, jedes Jahr einen großen Titel zu veröffentlichen. Für 2026 wird dies Nioh 3 sein“, so Yasuda im Interview.

„Ninja Gaiden 4“ wird am 21. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Der finale Release-Termin wurde erst gestern im Rahmen des Xbox Games Showcase verkündet – inklusive eines brandneuen Trailers. „Nioh 3“ folgt schließlich im Frühjahr 2026 für die PS5 und den PC. Bis zum 18. Juni 2025 haben Spieler außerdem noch die Gelegenheit, eine exklusive Alpha-Demo zu spielen und ein Geschenk für die Vollversion freizuschalten.

Weitere Meldungen zu Ninja Gaiden 4, Nioh 3, Rise of the Ronin, Team Ninja.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren