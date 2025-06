The Expanse Osiris Reborn: Wie viel Mass Effect können die Fans erwarten?

Im Rahmen des Summer Showcase der Future Games Show haben die Entwickler von Owlcat Games „The Expanse: Osiris Reborn“ angekündigt. Das Action-Rollenspiel soll zu einem noch unbekannten Zeitpunkt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

„The Expanse: Osiris Reborn“ spielt zudem nicht nur in dem beliebten „The Expanse“-Universum. Der Titel wurde auch durch die ursprüngliche „Mass Effect“-Trilogie inspiriert. Trotzdem soll es sich dabei durch und durch um ein Owlcat-Games-Rollenspiel handeln, so die Entwickler.

Entwickler sprechen über Gemeinsamkeiten

In einem Interview mit den Kollegen von IGN sprachen der Creative Director Alexander Mishulin sowie der Publishing-Chef Andrey Tsvetkov von Owlcat Games über das kommende „The Expanse: Osiris Reborn“. So sei das erste „Mass Effect“ eine große Inspiration für das gesamte Team gewesen.

Allerdings soll das Action-Rollenspiel von Owlcat Games bodenständiger und realistischer sein – typisch für das „The Expanse“-Universum. Auch wenn man mit „The Expanse: Osiris Reborn“ noch immer ein ähnliches Zielpublikum ansprechen würde, sollen mit dem Spiel mehr Wahlmöglichkeiten und ein modernerer Ansatz geboten werden.

Allerding gebe es weitere Gemeinsamkeiten zu „Mass Effect“, so Owlcat Games. Darunter fallen unter anderem die Gefährten. Der Crew soll in „The Expanse: Osiris Reborn“ jedoch mehr Gelegenheit gegeben werden, im Mittelpunkt zu stehen. „Nicht nur bei einer Selbstmordmission“, so der Creative Director Alexander Mishulin. „Sie sind also ein größerer Teil der Geschichte und, unserer Meinung nach, ein größerer Teil unseres Teams.“

Spielercharakter und Romanzen

Wie die Entwickler weiter erklärten, werden sich die Spieler ihren eigenen Charakter erstellen können, der vollständig vertont ist. Die Nutzer sollen dabei aus einer Menge an Optionen der modernen Charaktererstellung wählen können.

Die Spiele von BioWare, wie auch „Mass Effect“, sind darüber hinaus für ihre Romanzen bekannt. Wie Owlcat Games angibt, werden die Spieler auch in „The Expanse: Osiris Reborn“ Beziehungen eingehen können.

Aber dies soll noch nicht alles sein. Die Crewmitglieder des eigenen Raumschiffes stellen Spezialisten und Fachleute aus verschiedenen Wissensgebieten dar. Zudem werden die Spieler wie in „The Expanse“ auf Menschen vom Mars, auf Terraner von der Erde sowie auf Gürtler treffen.

Wie in den Büchern und in der Serie werden auch viele Ereignisse in „The Expanse: Osiris Reborn“ politisch aufgeladen sein. „Ihr könnt davon ausgehen, dass einige Gefährten eine starke Meinung zu den Entscheidungen bezüglich der Politik und der Zugehörigkeit zu bestimmten Fraktionen haben werden“, so Alexander Mishulin.

