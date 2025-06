The Legend of Zelda: Nintendo und Sony verschieben die Filmpremiere – Miyamoto nennt den Grund

The Legend of Zelda:

Erst im vergangenen März verkündete Nintendo den Starttermin für die Filmadaption von „The Legend of Zelda“ - doch nun wurde die Kinopremiere nach hinten verschoben. Den Grund dafür gab „Zelda“-Schöpfer Shigeru Miyamoto bekannt.

Stolpert die Verfilmung von „The Legend of Zelda“ etwa schon vor dem Start? Nach dem großen Erfolg von „Der Super Mario Bros. Film“, der als erfolgreichste Videospieladaption aller Zeiten gilt, wurde im November 2023 offiziell bekannt gegeben, dass mit „The Legend of Zelda“ das nächste Nintendo-Franchise den Sprung auf die Leinwand schafft.

Ende März dieses Jahres verkündeten Nintendo und Sony, die zusammen an dem Film arbeiten, den Starttermin: Ab dem 26. März 2027 sollte „The Legend of Zelda“ in den Lichtspielhäusern zu sehen sein. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Stattdessen müssen sich die Fans noch ein wenig länger gedulden. Denn wie jetzt offiziell bekannt gegeben wurde, verschiebt sich die Premiere.

Kinostart von The Legend of Zelda aus Produktionsgründen verschoben

Doch viel länger fällt die ausgedehnte Wartezeit mit knapp zwölf Wochen glücklicherweise nicht aus: Als neuer Termin wurde nämlich der 7. Mai 2027 ausgerufen. Bestätigt wurde die Verschiebung von „The Legend of Zelda“-Schöpfer Shigeru Miyamoto, der auch als Produzent am Film arbeitet, in einem Beitrag auf dem offiziellen X-Account von Nintendo. Zudem nannte er auch den Grund für die Verschiebung.

„Das ist Miyamoto. Aus Produktionsgründen verschieben wir den Starttermin des Live-Action-Films zu The Legend of Zelda auf den 7. Mai 2027. Er wird damit einige Wochen später erscheinen als ursprünglich angekündigt, doch wir werden die zusätzliche Zeit nutzen, um den Film so gut wie möglich zu gestalten. Vielen Dank für Ihre Geduld“, so der legendäre Videospiel-Entwickler.

Dreharbeiten sollen im November starten

Was „aus Produktionsgründen“ genau zu bedeuten hat, ist unklar. Allerdings könnte auch mehr dahinterstecken, als Nintendo verrät. Die Kollegen von Polygon spekulieren, dass es den Verantwortlichen vielleicht auch gelegen kommt, den Film erst im Mai in die Kinos zu bringen. Schließlich ist der Sommermonat ein beliebter Starttermin für Blockbuster.

Filme wie „Thunderbolts*“, „Lilo & Stitch“ und „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ gehören zu den erfolgreichsten des Jahres und starteten alle im Mai. Zudem dürfte Sony, zuständig für den weltweiten Vertrieb und die Finanzierung, jetzt zuversichtlicher für den Mai sein, nachdem Marvel die Premiere von „Avengers: Secret Wars“ verschoben hat.

Hinter den Kulissen arbeitet neben Shigeru Miyamoto auch Avi Arad („Venom“), der ehemalige CCO von Marvel Entertainment, als Produzent an „The Legend of Zelda“. Regie führt Wes Ball („Maze Runner“), während die Dreharbeiten in Neuseeland im November dieses Jahres starten sollen.

Konkrete Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Wenig überraschend steht bisher nur fest, dass der junge Krieger Link im Mittelpunkt stehen wird, dessen Aufgabe es ist, das Königreich Hyrule vor dem bösen Kriegsherrn Ganon zu beschützen. Gerüchten zufolge könnte Nintendo „The Legend of Zelda“ außerdem als Filmtrilogie planen.

