The Outer Worlds 2: Gameplay-Deep-Dive präsentiert die drei verfeindeten Fraktionen und mehr

The Outer Worlds 2:

Entwickler Obsidian hat in einem ausführlichen Gameplay-Deep-Dive detaillierte Einblicke in das kommende Sci-Fi-Rollenspiel „The Outer Worlds 2“ gewährt und dabei unter anderem die drei verfeindeten Fraktionen genauer vorgestellt.

Am gestrigen Abend zeigte sich „The Outer Worlds 2“ im Rahmen des großen Xbox Games Showcase bereits in einem brandneuen Trailer, der nicht nur weitere Einblicke in das kommenden Sci-Fi-Rollenspiel von Entwickler Obsidian Entertainment gewährte, sondern auch den Release-Termin enthüllte. Demnach wird die Veröffentlichung am 29. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen.

Im Anschluss an die Xbox-Präsentation folgte zudem eine ausführliche Direct zu „The Outer Worlds 2“. Geboten wurde ein umfangreicher und fast 30-minütiger Gameplay-Deep-Dive, in dem die Entwickler jede Menge neue Informationen verrieten und unter anderem die drei verfeindeten Fraktionen (via VGC) etwas näher vorstellten, denen sich die Spieler auf Wunsch anschließen können.

Die drei Fraktionen in Arcadia

In „The Outer Worlds 2“ wird es drei Hauptfraktionen geben, die in der neuen Kolonie Arcade angesiedelt sind und alle ihre eigene „verdrehte Vision“ für die Zukunft der Menschheit verfolgen: Den Anfang macht das Protektorat, das als „ein Militärregime mit unbegrenzten Ressourcen“ beschrieben wird und „glaubt, dass Menschen am glücklichsten sind, wenn sie nicht selbst denken müssen. Ordnung ist Frieden. Gehorsam ist Komfort. Von allen loyalen Bürgern geliebt – fragt sie einfach.“

Die zweite Fraktion im Bunde ist Auntie’s Choice, eine „laute, lächelnde Fusion von Auntie Cleo’s und Spacer’s Choice. Sie versprechen Freiheit, Erfüllung und eine Zukunft, in der eure einzige wirkliche Wahl darin besteht, welches Auntie’s-Produkt ihr als nächstes braucht.“

Partei Nummer drei bildet der Orden der Aszendenten, der aus „abtrünnigen Wissenschaftlern“ besteht, „de sich zu gläubigen Futuristen entwickelt haben und entschlossen sind, die Menschheit durch die Lösung der universellen Gleichung zu vervollkommnen. Sie verehren Muster, sagen die Zukunft mathematisch voraus und führen in Laboren Rituale mit erschreckender Präzision durch – alles im Dienste einer besseren Zukunft.“

Jede Entscheidung zählt: Fraktionen, Funk und Gefährten

Jede der drei großen Fraktionen in „The Outer Worlds 2“ hat ihren ganz eigenen Charakter: Sie verfügen nicht nur über eigene Gebiete und Anhängern, sondern auch über ein spezifisches Audio-Design und entsprechende Propaganda. So spielt vor allem das Radiosystem in Arcadia eine wichtige Rolle: „Dank Arcadias ständig präsentem Radiosystem wirst du die Nachrichten nicht nur hören – du wirst die Nachrichten sein“, erklärten die Entwickler.

Bedeutet: Die Taten und Entscheidungen im Spiel werden aufgegriffen und mit einem passenden Dreh, Vorurteilen und fröhlichen Jingles versehen, die genau auf die Agenda der jeweiligen Fraktion zugeschnitten sind: „Eine Station könnte dich einen Volkshelden nennen. Eine andere könnte dich zum Staatsfeind Nummer eins erklären. Und alle sind der Meinung, dass du ihre neue Linie von Gesundheitstonika probieren solltest.“

Außerdem enthüllte Obsidian auch neue Infos zu den sechs Begleitern im Spiel und das die getroffenen Entscheidungen und Interaktionen oft moralische Dilemma mit sich bringen: „Einer könnte dich anflehen, einen Fraktionsführer zu verschonen“, so die Entwickler, „ein anderer könnte dich bitten, eine ganze Stadt zu ermorden.“

Zudem wird es auch möglich sein, die Begleiter auszuschalten. Das kann für einen Moment vielleicht helfen, zieht aber auch drastische Konsequenzen nach sich. Beispielsweise wird der Zugang zu deren Questreihen versperrt: „Und du wirst davon hören. Im Radio. Von der Fraktion, die du gerade verraten hast.“

Dadurch wollen die Entwickler deutlich machen, dass die Entscheidungen nicht nur das Spielgeschehen, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung des eigenen Charakters beeinflussen kann.

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren