The Outer Worlds 2: Microsoft zieht die Preise an – Erstes Xbox-Spiel für 80 Dollar

Im vergangenen April sorgte Nintendo für jede Menge Gesprächsstoff als bekannt gegeben wurde, dass kommenden First-Party-Titel für die Switch 2 wie beispielsweise „Mario Kart World“ hierzulande 79,99 Euro (digital) bzw. 89,99 Euro (physisch) kosten werden. Doch bereits einen Monat später zog auch Microsoft nach.

Am 1. Mai gab der Xbox-Hersteller bekannt, dass Konsolen und Controller mit sofortiger Wirkungen teurer werden. Als Grund führte das Unternehmen die Produktionskosten und Marktbedingungen an. Doch neben der Hardware wurde auch eine Preiserhöhung für Videospiele in Aussicht gestellt, die ab dem Weihnachtsgeschäft gelten soll. Nun steht fest, welcher Xbox-Titel als erster von dieser Maßnahme betroffen ist.

Microsoft bietet The Outer Worlds 2 für 80 Dollar an

Demnach wird „The Outer Worlds 2“ von Entwickler Obsidian Entertainment das erste 80-Dollar-Spiel für die Xbox. Bestätigt wurde der höhere Preis (via VGC) durch die Store-Listen, nachdem das kommende Sci-Fi-Rollenspiel am gestrigen Abend im Anschluss an das Xbox Games Showcase in einer Direct-Präsentation ausführlich vorgestellt wurde. Die Premium Edition des Titels wird außerdem mit 100 Dollar zu Buche schlagen.

„Wir verstehen, dass diese Änderungen eine Herausforderung darstellen, und sie wurden angesichts der Marktbedingungen und der steigenden Entwicklungskosten sorgfältig abgewogen“, hieß es Anfang Mai seitens Microsoft, nachdem die Preiserhöhung publik gemacht wurde.

Der Xbox-Hersteller weiter: „Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, mehr Möglichkeiten zum Spielen von mehr Spielen auf jedem Bildschirm anzubieten und einen Mehrwert für Xbox-Spieler zu gewährleisten.“

The Outer Worlds 2 ab sofort im PS Store vorbestellbar

Auch im PS Store kann die PS5-Version von „The Outer Worlds 2“ ab sofort vorbestellt werden: Die Standardfassung kostet 79,99 Euro, während die Premium Edition auf 99,99 Euro kommt. Dafür können sich Käufer auf einige Extras freuen, darunter auch ein Early Access, der bis zu fünf Tage verfrühten Zugang gewährt.

The Outer Worlds 2 – Inhalte der Premium Edition

The Outer Worlds 2 – Grundspiel

Bis zu 5 Tage Early Access

DLC-Pass für 2 zukünftige Story-Erweiterungen

Moon Man’s Corporate Appreciation Premium Prize Pack

Zugriff auf das Digital Artbook und den Original Soundtrack von The Outer Worlds 2

Was die Preiserhöhung für eine mögliche physische Version von „The Outer Worlds 2“ bedeutet, ist aktuell noch nicht bekannt. Allerdings ist es durchaus möglich, dass Disc-Käufer dann – wie im Falle ausgewählter Switch 2-Spiele – mit 89,99 Euro zur Kasse gebeten werden. Erscheinen wird das Sci-Fi-RPG am 29. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Dass nicht nur die Hardware, sondern auch Videospiele teurer werden, sei für viele Analysten und Branchenkenner jedoch unabdingbar. So erklärte zuletzt auch der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida, dass die Entwicklungen immer ambitionierter und intensiver werden, was sich auch in den Kosten widerspiegeln würde.

Allerdings vertritt er auch die Meinung, dass „70 oder 80 Dollar für wirklich großartige Spiele immer noch ein Schnäppchen sein wird, wenn man die Menge an Unterhaltung betrachtet, die Top-Spiele, qualitativ hochwertige Spiele den Leuten im Vergleich zu anderen Formen der Unterhaltung bieten.“

Letztendlich sei die wahre Herausforderung, das wirtschaftliche Gleichgewicht zu wahren und die passende Balance zwischen Produktionskosten und Verkaufspreis zu finden.

