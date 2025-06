Vorbestellungen im PSN: Diese PS5-Spiele sind gefragt und profitieren vom Summer Game Fest

Die Charts der erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStation-Store zeigen einmal mehr, welche Games bei den Spielern auf ein gewisses Interesse stoßen. Mit dabei sind Titel, die kurz vor ihrem Release stehen, aber auch Spiele, die noch einige Monate entfernt sind.

Angeführt wird die Liste am heutigen Pfingstmontag von „Ready or Not“ – und das gleich doppelt: Die Standardversion auf Platz 1 ist für 49,99 Euro erhältlich, während die Deluxe Edition für 69,99 Euro angeboten wird und den zweiten Rang für sich beanspruchen kann. Auch „MindsEye“ ist mit einem Preis von 59,99 Euro unter den Top-Positionen zu finden. Hier reichte es für Platz 3. „Ready or Not“ erscheint Mitte Juli, „MindsEye“ bereits in dieser Woche.

Jurassic World Evolution 3 stürmt in die Charts

Frisch angekündigt ist der vierte Rang der aktuellen Preorder-Charts im PlayStation-Store. Dort verweilt „Jurassic World Evolution 3“ in der Deluxe Edition mit einem Preis von 74,99 Euro. Der Launch erfolgt allerdings erst im Oktober. „Jurassic World Evolution 3“ gehört zu den Spielen, die im Rahmen des Summer Game Fests ein Thema waren. Der offizielle Termin steht fest:

Ebenfalls katapultierte sich „Anno 117: Pax Romana“ an die vorderste Front, wobei die heutige Nennung des Veröffentlichungstermins der ausschlaggebende Faktor sein dürfte. Ein weiteres großes Thema der vergangenen Event-Tage: „Death Stranding 2“, was der Popularität offenbar einen weiteren Schub gab und dem Titel auf Platz 8 verhalf. Es folgt „Gears of War: Reloaded“. Vorbesteller erhalten hier einen Zugriff auf die Beta.

Hinzu kommen weitere Titel, die in der Summer-Games-Woche in den Mittelpunkt rückten. Nachfolgend eine Übersicht über die meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation-Store:

Ready or Not (49,99 Euro) Ready or Not Deluxe Edition (69,99 Euro) Mindseye (59,99 Euro) Jurassic World Evolution 3 Deluxe Edition (74,99 Euro) Anno 117 Pax Romana (59,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition (99,99 Euro) Death Stranding 2 On the Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Gears of War Reloaded (44,99 Euro) Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition (119,99 Euro) Dying Light The Beast (69,99 Euro) Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Anno 117 Pax Romana Gold Edition (89,99 Euro) Silent Hill f Deluxe Edition (89,99 Euro) Rematch (24,99 Euro) Dying Light The Beast Deluxe Edition (79,99 Euro) Silent Hill f (79,99 Euro) Rematch Elite Edition (44,99 Euro) Death Stranding 2 On the Beach (79,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Rematch Pro Edition (34,99 Euro)

Die Vorbestellungen bieten Spielern die Möglichkeit, sich frühzeitig Zugang zu neuen Inhalten zu sichern und oft auch von speziellen Boni zu profitieren. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Popularität dieser Titel nach ihrem offiziellen Release entwickeln wird. Zuletzt lieferten die April-Charts des PS-Stores eine Antwort.

Weitere Meldungen zu Vorbestellungen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren