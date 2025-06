Xbox Ally X: God of War, The Last of Us & Co erstmals auf einem Xbox-System spielbar? – Gerücht

Insbesondere Microsoft trug dazu bei, dass uns 2024 und 2025 als die Jahre in Erinnerung bleiben werden, in denen die Grenzen zwischen den Plattformen weiter verschwammen.

So veröffentlichte der Redmonder Konzern gleich mehrere ehemals Xbox-exklusive Titel für die PS5. Darunter das erfolgreiche Rennspiel „Forza Horizon 5“. Die PlayStation Studios portierten in der Vergangenheit zwar mehrere ihrer großen Spiele für den PC, die Xbox-Plattformen gingen bislang allerdings leer aus. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte sich dies aber bald ändern.

Im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 stellte Microsoft in Zusammenarbeit mit Asus nämlich zwei angepasste Xbox-Versionen des ROG Ally X vor, auf denen sich unter Umständen auch die Titel der PlayStation Studios spielen lassen.

Alle für den PC verfügbaren Spiele auf dem Handheld spielbar?

Neben der Unterstützung von Windows 11 und dem Xbox Game Pass gewähren die beiden Handhelds den Nutzern auch Zugriff auf klassische PC-Stores. Dies warf natürlich die Frage auf, ob es möglich sein wird, über Steam oder den Epic Games Store erworbene Titel der PlayStation Studios auf den Handhelds zu spielen.

Dies scheint in der Tat der Fall zu sein, wie ein Sprecher von Microsoft bestätigte. Zwar wurden PlayStation-Titel wie „God of War“ oder „The Last of Us“ nicht explizit genannt, allerdings betonte der Sprecher, dass Spieler Zugriff auf „alle für den PC verfügbaren Titel“ erhalten.

„Da diese Handhelds mit Windows laufen, habt ihr Zugriff auf alle Spiele, die auch auf Windows-PCs spielbar sind“, so Microsoft auf Nachfrage.

Unter Umständen hat der Konzern die Rechnung hier allerdings ohne Sony Interactive Entertainment gemacht. Wie die Vergangenheit zeigte, sind die PlayStation-Macher nämlich durchaus gewillt, eigene Titel auf Xbox-Systemen zu sperren.

Auch Insider gehen von möglichen Sperren aus

In der Vergangenheit traf es beispielsweise das ursprünglich von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte „Death Stranding“, das aufgrund einer entsprechenden Sperre über GeForce Now nicht auf Xbox-Systemen spielbar war.

Bekannte Insider wie Jez Corden wiesen zuletzt darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment bei den Xbox-Handhelds ähnliche Maßnahmen ergreifen könnte.

„Für alle, die behaupten, PlayStation könne ihre Spiele auf Steam nicht willkürlich auf einem Xbox-PC blockieren: Doch, das können sie ganz sicher. Zu 100 Prozent“, schrieb Corden auf X. „GeForce Now musste das auf die harte Tour erfahren.“

Tom Warren von The Verge wiederum äußerte Zweifel daran, dass eine solche Maßnahme überhaupt möglich sei – was die ganze Situation ziemlich undurchsichtig macht.

Spätestens zur Markteinführung der beiden Xbox-Handhelds wissen wir mehr.

