007 First Light: Mehr als Kampf und Action? IO Interactive über das Gameplay-Gleichgewicht

Mit „007 First Light“ möchte Entwickler IO Interactive mehr bieten als nur wilde Schießereien und Non-Stop-Action. Demnach legt das Studio großen Wert darauf, die perfekte Balance mit anderen Gameplay-Elementen zu finden, wie Franchise Director Jonathan Lacaille kürzlich in einem Interview erläuterte.

In der vergangenen Woche enthüllte das dänische Entwicklerstudio IO Interactive, die vor allem für die „Hitman“-Reihe bekannt sind, mit „007 First Light“ ein brandneues neues James-Bond-Abenteuer. Dabei wird es sich um das erste Videospiel mit dem britischen Geheimagenten in der Hauptrolle seit dem 2012 veröffentlichten „007 Legends“.

Der erste Trailer zum Spiel, der im Rahmen der jüngsten State of Play gezeigt wurde, erweckte dabei den Eindruck, dass es sich womöglich um ein lineares Actionspiel im Stile eines „Uncharted“ handeln könnte. Doch IO Interactive möchte mehr als nur stumpfe Schießereien und pausenlose Action bieten. Stattdessen strebt man eine Gameplay-Balance an, die das aus der „Hitman“-Reihe bekannte offene und systematische Gameplay integriert.

IO Interactive will nicht nur „ununterbrochenes Schießen“ bieten

Doch einfach ein weiteres „Hitman“ im James-Bond-Dress brauchen die Spieler nicht erwarten, wie Jonathan Lacaille, Franchise Director von IO, jetzt im Gespräch mit GamesRadar verraten hat. „Entweder oder“, sagte Lacaille. „IOI hat eine gewisse Expertise, und das passt sehr gut zur Marke, also lehnen wir uns natürlich daran an. Aber das würde nicht die ganze Geschichte erzählen, wer Bond ist.“

Zwar ist Bond – genauso wie Agent 47 – ein Spion, doch der britische Agent scheut im Vergleich zum glatzköpfigen Auftragskiller nicht davor, sich in Schießereien oder wilde Verfolgungsjagden mit dem Auto verwickeln zu lassen.

„Wir verlassen uns stark auf das, was IOI am besten kann, mussten aber auch viele neue Dinge entwickeln, die IOI lernen und verfeinern musste, um das komplette Bond-Erlebnis zu ermöglichen“, so Lacaille weiter. „Zum Beispiel das Fahren – das haben wir vorher noch nicht gemacht, und das tun wir jetzt.“

Und so wird „007 First Light“ zwar auch „deutlich mehr Schusswechsel bieten als die Hitman-Reihe“, doch wie Lacaille erklärte, wolle man nicht, „dass das Spiel nur aus ununterbrochenem Schießen besteht. Deshalb möchten wir dem Spieler viele Werkzeuge an die Hand geben, damit er sich im Spiel so klug wie Bond fühlen kann“. So wird man im Spiel auf eine Reihe von Gadgets zurückgreifen können, die eine „vielfältige und breit gefächerte“ Herangehensweisen ermöglichen.

First Light erzählt vom Aufstieg eines neuen Bond

„007 First Light“ erzählt eine völlig neue Ursprungsgeschichte im James-Bond-Universum, die nicht auf den bisherigen Filmen oder Darstellungen basiert. Im Mittelpunkt steht ein junger 26-jähriger Navy-Offizier, der Zugang zum Trainingsprogramm des MI6 erhält, sodass die Spieler seinen Aufstieg zum berüchtigten 00-Agenten mitverfolgen können.

Weshalb man sich für einen neuen und vor allem jungen Bond entschieden hat, erklärte Lacaille bereits ebenfalls: Ziel sei es, auch ein „jüngeres Publikum“ anzusprechen und ein unerfahrener Agent, der noch „viel Jugend in sich trägt“ und „manchmal vielleicht auch etwas Leichtsinn“, sei für die Spieler etwas greifbarer. Außerdem können die Entwickler so die kreative Freiheit in vollen Zügen genießen.

Wer James Bond in „007 First Light“ darstellt, wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben, allerdings haben die Fans bereits eine Vermutung. Demnach scheint es sich wohl um den irischen Schauspieler Patrick Gibson zu handeln, der zuletzt auch als junge Version von Dexter in der Serie „Dexter: Original Sin“ zu sehen war.

Erscheinen soll „007 First Light“ im kommenden Jahr, ein konkreter Termin steht bislang aber noch nicht fest. Geplant ist die Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC.

