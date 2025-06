Crimson Desert: Gameplay-Demo zeigt rasante Kämpfe und beeindruckende Technik

Im Rahmen der Game Awards 2024 hatten die Verantwortlichen von Pearl Abyss endlich ein Einsehen mit den wartenden Spielern und grenzten den Release von „Crimson Desert“ zumindest grob ein.

Wie das Studio bekannt gab, soll das Action-Rollenspiel im Laufe dieses Jahres für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Einem unbestätigten Leak zufolge könnte es am 2. Dezember 2025 so weit sein. Während Pearl Abyss diesen Termin bislang nicht bestätigte, nutzten die Entwickler das Summer Game Fest 2025, um ausgewählten Pressevertretern einen ersten Blick auf „Crimson Desert“ zu ermöglichen.

Die Kollegen von IGN hielten einen Teil ihrer Eindrücke in einem Video fest und attestierten dem Action-Rollenspiel das Potenzial, sich zu einem der technisch eindrucksvollsten Titel der kommenden Zeit zu entwickeln.

Geschmeidige 60 FPS und reichlich Effekte

Ryan McCaffrey von IGN spricht in diesem Zusammenhang von nicht weniger als einer beeindruckendsten Engines, die er in einem Videospiel jemals zu Gesicht bekam. Die auf dem Summer Game Fest 2025 präsentierte Demo lief demnach in der nativen 4K Auflösung bei flüssigen 60 Bildern die Sekunde.

Dabei punktete „Crimson Desert“ nicht nur mit seinen rasanten Kämpfen und den spektakulär inszenierten Bossen. Auch abseits der Kämpfe habe das Action-Rollenspiel technisch einiges zu bieten.

Darunter die mitunter gigantischen und sehr abwechslungsreichen Areale, sehr scharfe Texturen oder realistische Physikeffekte, die beispielsweise dafür sorgen, dass sich Feuer realistisch ausbreitet. Neben der Technik habe auch die spielerische Umsetzung überzeugen können, wie Ryan McCaffrey ergänzte.

Aller Vorfreude zum Trotz bleibt aber abzuwarten, in wie weit beziehungsweise mit welchen Abstrichen es den Entwicklern von Pearl Abyss gelingen wird, die beeindruckende Technik auf die mittlerweile nicht mehr ganz taufrische Hardware der Standard-Modelle der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X/S zu bringen.

Dem eingangs erwähnten Leak zufolge erscheint „Crimson Desert“ in drei unterschiedlichen Editionen. Neben der Standard Edition soll zum Preis von 70 Euro eine Deluxe Edition angeboten werden. Zudem listete ein Händler kurzzeitig eine umfangreiche Collector’s Edition, deren Preis bei knapp 300 Euro liegen könnte.

Nachfolgend eine Übersicht über die (unbestätigten) Inhalte.

Deluxe Edition

Ein Exemplar von Crimson Desert

Vorbestellerbonus

Deluxe-Steelbook-Paket

Kliff-Anstecknadel (Pin)

Textilkarte des Pywel-Gebiets

Brief vom Entwicklerteam

Collector’s Edition

Inhalte der Deluxe Edition

Ultimativer Bonus

Goldstern- und Kliff-Diorama

Illustriertes Notizbuch

Alchemistentruhe

