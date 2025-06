Dying Light The Beast: Mehr als ein Spin-off? Warum es Techlands inoffizielles Dying Light 3 ist

Dying Light The Beast:

Ursprünglich als Erweiterung für „Dying Light 2“ geplant, entwickelte sich „Dying Light: The Beast“ zu einem eigenständigen Spiel. Entwickler Techland betrachtet das kommende Zombie-Abenteuer sogar als vollwertige Fortsetzung, quasi ein „Dying Light 3“ - auch wenn die Nummer nicht im Titel steht.

Die Entwicklung von „Dying Light: The Beast“ begann eigentlich als Erweiterung für „Dying Light 2“. Doch im Laufe der Zeit musste Techland feststellen, dass die geplanten Inhalte für den DLC weit über das hinausgingen, was normalerweise üblich ist. Zudem erlaubte die Rückkehr von Kyle Crane, dem Protagonisten des ersten Teils, eine Geschichte zu erzählen, die nicht direkt an den zweiten Teil anknüpft.

Aus diesem Grund haben sich die Entwickler letztendlich dazu entschieden, aus „Dying Light: The Beast“ ein eigenständiges Spiel zu machen und mittlerweile hat es sich so sehr gewandelt, dass es mehr als nur ein Spin-off ist. Selbst Techland betrachtet das Spiel als „Dying Light 3“, wie Franchise Director Tymon Smektala jetzt in einem Interview verraten hat.

„Es enthält vielleicht nicht die Zahl 3, aber für uns ist es Dying Light 3“

Im Rahmen des Summer Game Fest 2025 hatte die Presse in Los Angeles die Gelegenheit, „Dying Light: The Beast“ etwa 30 Minuten lang auszuprobieren. Der entsprechende Abschnitt wurde von den Entwicklern auch als umfangreiches Gameplay-Video bereitgestellt. Zu den Testern vor Ort gehörten auch die Kollegen von Insider Gaming, die ebenfalls der Meinung sind, dass sich das Spiel „gut genug anfühlt, um die dritte große Veröffentlichung der zehn Jahre alten Serie zu sein“.

Doch was hat letztendlich dafür gesorgt, dass sich ein DLC für „Dying Light 2“ zu einem eigenständigen Spiel mit über 20 Stunden Inhalt entwickelt hat? Wie Smektala gegenüber Insider Gaming erklärte, wurde „die gesamte Entwicklung zurückgesetzt. Dies ist ein neues Spiel. Vor einigen Monaten haben wir angefangen, The Beast als den nächsten Teil der Dying Light-Reihe zu betrachten. Es enthält vielleicht nicht die Zahl 3, aber für uns ist es Dying Light 3.“

Der Franchise Director weiter: „Wir haben auch erkannt, dass wir mit all der Erfahrung, die wir aus dem ersten und dem zweiten Spiel gewonnen haben, das beste Dying Light-Spiel machen können, das wir je gemacht haben. Wir sind sehr zuversichtlich, was Dying Light: The Beast angeht. Wir sind überzeugt, dass uns ein sehr interessantes Spiel im Dying Light-Universum, aber auch allgemein als Open-World-Action-Survival-Spiel gelungen ist.“

„Wir möchten die nächsten neun Wochen damit verbringen, die Leute aufzuklären und zu überzeugen, dass sie es als das nächste AAA-Dying-Light-Spiel betrachten sollten“, so Smektala abschließend.

Ein wichtiges Bindeglied in der Dying-Light-Geschichte

Die Handlung von „Dying Light: The Beast“ setzt 13 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils an: Crane wurde in dieser Zeit von einem mysteriösen Bösewicht namens Baron gefangen gehalten und brutalsten Experimenten unterzogen – seine DNA wurde mit Zombie-Genen verändert, was ihm übermenschliche Fähigkeiten verleiht.

Nach erfolgreicher Flucht schwört Crane Rache zu nehmen und so führt ihn seine jagd nach dem Baron in die ländliche Region Castor Woods, ein einst beliebtes Touristenziel, dass nun von Zombies überrannt ist. „The Beast“ soll einen starken Fokus auf den Survival-Horror legen und die intensive Atmosphäre des ersten „Dying Light“ aufgreifen. Zudem versprechen die Entwickler viele Fragen aus den ersten beiden Teilen zu beantworten.

Erscheinen wird „Dying Light: The Beast“ am 22. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die Versionen für die PS4 und Xbox One sollen bis zum Jahresende nachgereicht werden, da sich die Entwickler vorerst auf die Current-Gen-Fassungen konzentrieren wollen. Dadurch soll das „bisher beste Dying Light-Spiel“ entstehen.

