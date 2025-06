Elden Ring Nightreign: Neues Update 1.01.2 veröffentlicht – Changelog zeigt alle Änderungen im Überblick

Für „Elden Ring: Nightreign“ steht ab sofort das neue Update 1.01.2 zum Download bereit, dass sich vor allem der Problembeseitigung widmet. Was genau die Aktualisierung bewirkt, verrät das Changelog mit allen Änderungen.

In der letzten Woche veröffentlichte Entwickler FromSoftware für „Elden Ring: Nightreign“ das Update 1.01.1, das einige Änderungen am Balancing vornahm und vor allem Solo-Expeditionen etwas angenehmer gestaltete. So freuen sich Einzelspieler seitdem über eine Wiederbelebung pro nächtlichem Bosskampf und mehr Runen. Dass sich alle Herausforderungen auch im Alleingang meistern lassen, erklärte unlängst auch schon Game Director Junya Ishizaki.

Nun steht ab sofort die nächste neue Aktualisierung für das Koop-Spin-off zum Download bereit: Das Update trägt die Versionsnummer 1.01.2, kann jedoch eher als Hotfix als ein großer Patch betrachtet werden. So wurden dieses Mal keinerlei Änderungen am Balancing oder sonstigen Elementen vorgenommen. Stattdessen stand das Beheben von Fehlern im Fokus.

Neuer Patch konzentriert sich vor allem auf die Fehlerbehebung

Unter anderem wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass das Spiel während des Kampfes gegen den Boss Adel abstürzt. Außerdem wurde ein Problem beseitigt, dass im Kampf gegen den Boss Wormface in der ersten Nacht auftreten konnte: Nachdem Spieler durch seinen Greifangriff gepackt wurden, war eine Rettung durch die Teammitglieder nicht mehr möglich – jetzt funktioniert alles wie vorgesehen.

Und auch der Dämonenhändler in der Mission „Erinnerung des Wächters“ sollte nach der Installation der Aktualisierung jetzt wie geplant erscheinen, nachdem das zuvor unter bestimmten Bedingungen nicht der Fall war. Ein weiterer Fehler im Zusammenhang mit dem Boss Libra wurde ebenfalls behoben. Einen vollständigen Überblick über alle Änderungen liefert das Changelog zu Update 1.01.2.

Elden Ring: Nightreign Patch 1.01.2 – Changelog:

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der passive Effekt „Magie-/Blitz-/Heiligschaden zur Waffe hinzufügen“ bei Bögen dazu führte, dass die physische Angriffskraft höher als erwartet war

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem einige nicht-direkte Angriffe bestimmter Waffenfähigkeiten die Attribut-Angriffskraft und den Statuseffekt der Waffe verursachten

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Waffen mit dem passiven Effekt „Reduzierter Projektilschadensabfall“ nicht im Beutepool von Truhen und besiegten Gegnern enthalten waren

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Dämonenhändler nicht erschien, wenn bestimmte Bedingungen während des persönlichen Ziels „Finde den Dämonenhändler in Limveld“ von „Erinnerung des Wächters“ erfüllt waren

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Libra, Kreatur der Nacht, bestimmte Aktionen wiederholt ausführte

Es wurde ein Fehler behoben, der unter bestimmten Umständen während des Kampfes gegen Adel, Baron der Nacht, zur Instabilität des Spiels führte

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es nicht möglich war, einen Spieler zu retten, der dem Tod nahe war, nachdem er von Wurmgesichts Greifangriff gepackt wurde

Nightreign mit äußerst erfolgreichem Start

Veröffentlicht wurde „Elden Ring: Nightreign“ am 30. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Und der Start des Multiplayer-Ablegers, der das bekannte Gameplay in leicht abgewandelter Form mit Roguelike-Elementen kombiniert, war äußerst erfolgreich: Nur 24 Stunden nach dem Release vermeldete Publisher Bandai Namco Games, dass bereits mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft werden konnten.

Und bereits am 3. Juni wurde verkündet, dass die weltweite Zahl der ausgelieferten und digital verkauften Einheiten von „Elden Ring: Nightreign“ auf über 3,5 Millionen gestiegen ist. In Zukunft können sich die zahlreichen Spieler außerdem auf weitere Inhalte freuen, darunter auch die Möglichkeit, zu zweit auf Expeditionen zu gehen – zum Launch wurde der Duo-Modus von den Entwicklern nämlich übersehen.

„Die Nacht ist noch lange nicht vorbei. Zusätzlich zum DLC, der später in diesem Jahr veröffentlicht wird, werden nach und nach neue Ergänzungen implementiert, darunter verbesserte Kämpfe gegen bestehende Nightlords ab diesem Monat sowie Duo-Expeditionen zu einem späteren Zeitpunkt“, so die Verantwortlichen zum Post-Launch-Support.

