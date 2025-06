Final Fantasy 8: Wird es ein Remake geben? Synchronsprecher dämpft die Hoffnung der Fans

Nachdem sich die Gerüchte um ein Remaster des Strategie-Rollenspiels „Final Fantasy Tactics“ in den vergangenen Jahren hartnäckig hielten, kündigte Square Enix die Neuauflage im Rahmen des Summer Game Fest 2025 nun offiziell an.

Das Remaster trägt den Namen „Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“ und wird ab dem 30. September 2025 unter anderem für PS5 und PS4 erhältlich sein. Bei dem Strategie-Rollenspiel handelt es sich jedoch nicht um den einzigen „Final Fantasy“-Klassiker, der in der Vergangenheit mit einem Remaster oder Remake in Verbindung gebracht wurde.

Im Interview mit VGC äußerte sich Ben Starr, der Sprecher des „Final Fantasy 16“-Protagonisten Clive Rosfield, zu einem möglichen Remake von „Final Fantasy 8“ – und dämpfte dabei die Hoffnungen der Fans.

Remake wird es laut dem Synchronsprecher niemals geben

Denn auch wenn „Final Fantasy 8“ seiner Meinung nach über eine beachtliche Fanbasis verfügt, wird es laut Starr niemals ein Remake des Abenteuers von Squall und seinen Freunden geben. „Ich muss da einfach für Klarheit sorgen: Es wird niemals ein Remake zu Final Fantasy 8 geben“, sagte Starr.

„Der Synchronsprecher und Schauspieler ergänzte: „Ich liebe den Gedanken daran. Es ist einfach ein sehr beliebtes Spiel. […] Aber ich bin der Meinung, dass es kein Remake braucht.“

„Ich weiß, dass viele Menschen, die das Spiel lieben, versuchen, andere dazu zu animieren, es ebenfalls zu spielen“, so Starr weiter. „Aber das macht doch keinen Unterschied. Man liebt es auch so. Wir müssen daraus kein Remake machen. Lasst uns lieber neue Dinge schaffen. Neue Spiele, die die Menschen genauso inspirieren wie Final Fantasy 8.“

Im weiteren Verlauf des Interviews hob Starr seine gute Beziehung zu Square Enix hervor und betonte, dass er gerne wieder mit dem Publisher zusammenarbeiten würde. Konkrete Planungen gebe es diesbezüglich aber noch nicht.

Gerüchte um Remakes kamen immer wieder auf

Gerüchte über Remakes weiterer „Final Fantasy-Spiele“ machten neben „Final Fantasy 8“ ebenfalls immer wieder die Runde. Vor allem „Final Fantasy 9“ und „Final Fantasy 10“ könnten laut unbestätigten Berichten ein Comeback in Form von Remakes feiern.

Während Square Enix zu den Gerüchten weiter schweigt, äußerte sich vor ein paar Monaten eine bekannte Insiderin zu den möglichen Remakes.

Die Rede ist von „Midori“, die sich in der Vergangenheit vor allem mit korrekten Leaks zu Projekten von Atlus einen Namen machte. Wie „Midori“ berichtete, soll Square Enix in der Tat an einem Remake zu „Final Fantasy 9“ arbeiten. Ein Remake zu „Final Fantasy 10“ hingegen befinde sich laut ihren Informationen nicht in Entwicklung.

Dass an diesen Aussagen durchaus etwas dran sein könnte, deutete Square Enix kürzlich selbst an und befeuerte auf Social Media die Spekulationen um ein Remake von „Final Fantasy 9“.

