Gears of War Reloaded auf PS5: Downloadgröße der Beta-Version bekannt

Die Multiplayer-Beta von „Gears of War Reloaded“ steht kurz vor dem Start. Die erste Phase beginnt am kommenden Freitag, eine Woche später folgt die zweite Testrunde.

Zuvor muss die Beta allerdings auf die PS5 oder ein anderes unterstütztes System heruntergeladen werden. Mit Blick auf die inzwischen bekannte Dateigröße dürfte das schnell erledigt sein.

Weniger als 12 GB für die Beta von Gears of War Reloaded

Laut einem Bericht von PlayStation Game Size auf X beläuft sich die Downloadgröße der Beta von „Gears of War Reloaded“ auf der PS5 auf 11,758 GB. Diese Angabe gilt allerdings ausschließlich für die Beta – Rückschlüsse auf die Größe der Vollversion lassen sich daraus nicht ziehen.

Die Multiplayer-Beta läuft an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden: vom 13. bis 15. Juni und vom 20. bis 22. Juni. In dieser Zeit können Spieler erste Einblicke in die neuen Inhalte des Shooters gewinnen.

Zum Start am ersten Wochenende steht der Team-Deathmatch-Modus auf drei Karten zur Verfügung: Gridlock, Raven Down und Gold Rush. Los geht es am Freitag um 21:00 Uhr, das Ende ist für Sonntag zur selben Uhrzeit angesetzt.

Beim zweiten Beta-Wochenende, das vom 20. bis 22. Juni läuft, erweitert sich das Angebot. Neben dem Team-Deathmatch wird der Modus King of the Hill – spielbar auf der Karte Canals – eingeführt. Ebenso kommen weitere Karten für den Team-Deathmatch-Modus hinzu, darunter Courtyard und War Machine.

PS5-Spieler nehmen über eine Vorbestellung teil

Die Teilnahme an der Multiplayer-Beta von „Gears of War Reloaded“ ist über mehrere Wege möglich, sofern sich die Plattformauswahl nicht auf die PS5 beschränkt. PlayStation-Spieler können sich durch digitale Vorbestellungen von „Gears of War Reloaded“ qualifizieren. Momentan befindet sich der Shooter in der PSN-Rangliste auf Platz 7, was auf ein gewisses Interesse schließen lässt.

Auf anderen Plattformen stehen weitere Optionen zur Verfügung, etwa über ein aktives Xbox Game Pass Ultimate- oder PC Game Pass-Abonnement. Auch der digitale Besitz der „Gears of War: Ultimate Edition“ berechtigt zur Teilnahme.

Übrigens scheint, es, dass das nach „Gears of War“ längst nicht Schluss ist:

Die vollständige Version von „Gears of War Reloaded“ erscheint am 26. August 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC zum Preis von 44,99 Euro. Unterstützt wird auch Crossplay, sodass Spieler plattformübergreifend antreten können.

Was haltet ihr von „Gears of War Reloaded“? Werdet ihr euch am Wochenende in den Xbox-Shooter stürzen?

