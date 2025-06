Gran Turismo 7: Polyphony Digital kündigt Kollaboration mit Xiaomi an – SU7 Ultra und mehr im Anmarsch

Polyphony Digital und Xiaomi haben eine neue Partnerschaft für „Gran Turismo 7“ bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird der Xiaomi SU7 Ultra bald seinen Weg ins PS5-Rennspiel finden. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen gemeinsam an einem Vision-GT-Konzeptfahrzeug arbeiten.

Die Gran Turismo World Series 2025 haben begonnen: Nachdem Online-Qualifikationen beendet wurden, fand am vergangenen Wochenende das erste Live-Event in London statt. Und im Zuge der Veranstaltung gab Polyphony Digital bekannt, dass man für „Gran Turismo 7“ eine Partnerschaft mit Xiaomi, die 2021 auch in den Elektrofahrzeugmarkt eingestiegen sind, eingegangen ist.

Hauptziel der Kollaboration: Das Flaggschiffmodel, den Xiaomi SU7 Ultra, in den Fuhrpark von „Gran Turismo 7“ bringen, von dessen fahrerischen Eigenschaften sich Serienschöpfer Kazunori Yamauchi im Rahmen einer Probefahrt bereits selbst überzeugen konnte. Außerdem beinhaltet die Kooperation auch die Entwicklung eines gemeinsamen Konzeptfahrzeugs: des Xiaomi VISION GRAN TURISMO.

Schnellstes viertüriges E-Fahrzeug kommt zu Gran Turismo 7

Wann der SU7 Ultra von Xiaomi, die außerhalb Chinas eigentlich für ihre Smartphones und Tablets bekannt sind, mit einem zukünftigen Update für „Gran Turismo 7“ erscheinen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Doch die Spieler können sich schon jetzt auf ein überaus leistungsstarkes Fahrzeug freuen.

Dank des intern entwickelten Drei-Motoren-Systems leistet der SU7 Ultra insgesamt 1.549 PS und übertrifft damit sogar Hypercars wie den Bugatti Chiron oder andere hochmotorisierte Elektrolimousinen wie beispielsweise den Tesla Model S Plaid. Der Xiaomi-Flitzer beschleunigt in nur 1,98 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 350 km/h – ein Rekord im Bereich viertüriger Fahrzeuge.

Um den SU7 Ultra mit seinem Design, der Fahrcharakteristik und den technischen Eigenschaften so originalgetreu wie möglich in „Gran Turismo 7“ zu übertragen, wird Entwickler Polyphony Digital eng mit Xiaomi zusammenarbeiten. Details zur weiterführenden Kooperation, die das bereits erwähnte Vision-GT-Fahrzeug beinhaltet, liegen noch keine Details vor.

Xiaomi stellt neuen Nordschleifen-Rekord auf

Um die Leistungsfähigkeit des SU7 Ultra zu demonstrieren, entwickelte Xiaomi außerdem auch den SU7 Ultra Prototype, dem es gelang, auf der Nürburgring Nordschleife einen neuen Rundenrekord für viertürige Elektrofahrzeuge aufzustellen. So benötigte die modifizierte Variante lediglich 6:46,87 Minuten, um die legendäre Rennstrecke in der Eifel zu umrunden.

Es handelt sich allerdings um einen inoffiziellen Rekord, da der optimierte SU7 Ultra keine Straßenzulassung besitzt. Der offizielle Rekord für straßenzugelassene Elektro-Limousinen auf der Nordschleife wird weiterhin von Porsche gehalten, die mit dem Taycan Turbo GT eine Zeit von 7:07,55 Minuten erzielten.

Dennoch ist die Zeit von Xiaomi überaus beeindruckend. Zum Vergleich: Ein Porsche 911 GT2 RS MR umrundete die Nordschleife in 6:43,30 Minuten. Vergleichbare Elektrofahrzeuge wie der Rimac Nevera (7:05,30 Minuten) oder der Tesla Model S Plaid (7:25,23 Minuten) sind sogar deutlich langsamer.

„Ich freue mich sehr über unsere Zusammenarbeit mit Xiaomi“, erklärte „Gran Turismo“-Schöpfer Yamauchi. „Ihr Mut, ihre Wissbegierde, ihre Leidenschaft und ihr Fleiß haben mich zutiefst beeindruckt. Ich habe großen Respekt vor ihnen und vor dem, was sie haben umsetzen können. All das passt sehr gut zu unserer Einstellung bei Gran Turismo und Polyphony Digital.“

Lei Jun, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO der Xiaomi Group, ergänzte: „Ich fühle mich Kazunori Yamauchis großartiger Philosophie sehr verbunden. Die Gran-Turismo-Reihe ist auf der ganzen Welt für ihre Qualität bekannt und ich freue mich sehr, dass der Xiaomi SU7 Ultra Teil von Gran Turismo wird. Ich hoffe, dass es vielen GT-Spielern und Liebhabern der Automobilkultur gelingt sich die Zeit zu nehmen, um die Reize dieses leistungsstarken, intelligenten Fahrzeugs zu erleben, das Xiaomis Werte verkörpert.“

