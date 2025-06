Halo-PS5-Port: Hinweise auf bevorstehende Veröffentlichung – Bericht

Microsofts Shooter-Zugpferd „Halo“ war nicht beim diesjährigen Xbox Games Showcase vertreten, fand aber dennoch Erwähnung. So hat Phil Spencer, Chef von Microsoft Gaming, nahezu beiläufig angedeutet, dass für 2026 das nächste „Halo“ geplant sei. Hierbei handelt es sich dem Vernehmen nach um ein Remake von „Halo: Combat Evolved“.

Veröffentlicht wird die neu entwickelte Version des klassischen Shooters voraussichtlich für Xbox Series X/S und PC. Doch wie steht es allgemein auf die Serie bezogen um eine Unterstützung der PS5, nachdem selbst „Gears of War“ diesen Weg beschreitet? Neueste Informationen deuten darauf hin, dass eine „Halo“-Veröffentlichung auf der Sony-Konsole tatsächlich bevorsteht.

Retail-API als Hinweisgeber

Der Dataminer Grunt.API, bekannt für seine oft verlässlichen Leaks rund um die „Halo“-Serie, hat in der Retail-API Hinweise auf einen PS5-Port entdeckt. Darin sei eine neue Version eines „Halo-Spiels“ aufgetaucht, ohne dass ein spezifischer Titel genannt wurde. Und der Launch könnte schon sehr bald erfolgen.

„Ehrlich gesagt hätte ich heute nicht damit gerechnet… Aber jetzt kann ich es OFFIZIELL BESTÄTIGEN“, so der Leaker auf X, ehemals Twitter. „Ein Halo-Spiel erscheint (sehr bald) für die PlayStation.“ Laut Grunt.API hat der Port eine neue ID und es wird nicht angenommen, dass es sich um die „Halo: The Master Chief Collection“ handelt.

Darauf aufbauend kam die Spekulation auf, dass „Halo Infinite“ möglicherweise noch in diesem Jahr für die PlayStation 5 erscheinen wird. Konkrete Details zu einem Release liegen nicht vor. Die mutmaßliche Existenz des Ports in der genannten API lässt jedoch darauf schließen, dass die Arbeiten an der Anpassung in einer fortgeschrittenen Phase sind. Grunt.API berichtet zudem, dass es keine Hinweise auf eine Veröffentlichung von „Halo“ für die Nintendo Switch 2 gibt.

Ein Wandel im Microsoft-Portfolio

Ein Blick auf die letzten Monate lässt das einst Undenkbare zunehmend wahrscheinlich erscheinen. Die Tatsache, dass andere Xbox-Titel wie „Forza Horizon 5“ auf der PS5 sehr erfolgreich sind und die Kassen von Microsoft Gaming klingen lassen, dürfte die Redmonder dazu bewegen, auch „Halo“ einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Spencer betonte vor einiger Zeit, dass es keine roten Linien mehr gebe. Nach „Forza“ und „Gears of War“ wäre „Halo“ die dritte große Marke, die den Weg auf die PS5 findet. In diesem Sinne bleibt abzuwarten, welche Ankündigungen Microsoft in den kommenden Monaten machen wird.

Mehr zum Thema:

Neue Xbox-Hardware wurde bereits im Rahmen des jüngsten Xbox-Events enthüllt. Hierbei handelt es sich um eine Kooperation mit Asus, aus der ein Handheld hervorgeht, der eng mit Xbox verknüpft ist und auch PlayStation-Spiele unterstützt.

Weitere Meldungen zu Halo, Halo: Infinite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren