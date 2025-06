Lies of P Overture: Entwickler reagieren auf Feedback und stellen Anpassungen am Schwierigkeitsgrad in Aussicht

Der „Overture“-DLC für „Lies of P“ ist seit ein paar Tagen erhältlich und Entwickler NeoWiz hat das erste Feedback der Spieler unter die Lupe genommen. In einem neuen Video richtete sich Game Director Jiwon Choi nun an die Fans und kündigte an, dass unter anderem Anpassungen am Schwierigkeitsgrad vorgenommen werden.

Mitte Februar kündigte das südkoreanische Entwicklerstudio NeoWiz mit „Overture“ eine umfangreiche Erweiterung für das erfolgreiche Action-Rollenspiel „Lies of P“ an. Und am vergangenen Freitag wurde der DLC schließlich als Shadow-Drop im Rahmen des Summer Game Fest 2025 veröffentlicht.

Somit ist die Erweiterung bereits seit ein paar Tagen erhältlich und die ersten Spieler sind nach Krat zurückkehrt. In einem neuen Video mit dem Titel „Director’s Letter“ hat sich Jiwon Choi, seines Zeichens Game Director von „Lies of P“, nun direkt an die Fans gewandt und sich zunächst einmal bei ihnen bedankt – für die Unterstützung und das Feedback. Zudem erklärte er, dass man letzteres bereits untersuche und stellte entsprechende Änderungen in Aussicht.

NeoWiz reduziert den Schwierigkeitsgrad der Overture-Erweiterung

„Wir prüfen alles sorgfältig und überlegen bereits, wann wir einige eurer Vorschläge umsetzen können“, so Choi in seiner Videobotschaft. „Bei all dem Feedback legen wir größten Wert auf das Kampferlebnis.“ Er verriet: „Wir haben Bereiche identifiziert, die nicht ganz unseren Vorstellungen entsprachen. Deshalb prüfen wir verschiedene Anpassungen, darunter auch eine Reduzierung des Schwierigkeitsgrades.“

Zusammengefasst: Der „Overture“-DLC für Lies of P wird einfacher. Allerdings lassen sich solche Änderungen nicht ganz so leicht umsetzen, wie Choi erläuterte: „Der Kampf ist jedoch eine der grundlegendsten Erfahrungen in Lies of P, daher erfordern alle Modifikationen oder Änderungen sorgfältige Arbeit und gründliche Tests.“

Weitere Details und wann möglicherweise mit der Veröffentlichung des Balancing-Updates zu rechnen ist, verriet der Game Director allerdings nicht. Doch offensichtlich war es ihm wichtig, die Community über die anhaltenden Entwicklungen zu informieren und sie mit dem neuen Video auf den neuesten Stand zu bringen.

DLC brachte bereits leichte und schwere Schwierigkeitsstufen

In den sozialen Medien liest man immer wieder von Spielern, die den Schwierigkeitsgrad des „Overture“-DLC als zu hoch einstufen. Vor allem das Scaling im New Game+ scheint nicht ganz optimal zu sein, sodass sich selbst normale Gegner im zweiten Durchgang als schwere Brocken erweisen können. Und da der Zugang zur Erweiterung erst ab Kapitel 9 möglich ist, müssen Spieler, die sich bereits im NG+ befinden, zunächst bis zum besagten Punkt spielen. Den DLC aus dem ersten Durchlauf zu starten, wäre wohl die einfachere Option gewesen.

Allerdings haben die Spieler pünktlich zum Release der Erweiterung auch neue Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad bekommen: Nachdem es für das Hauptspiel keinerlei Optionen gab, haben die Entwickler nun drei Stufen eingeführt, zwischen denen die Spieler wählen können: „Butterfly’s Guidance“ entspricht der leichtesten Variante, „Legendary Stalker“ ist der Standard-Schwierigkeitsgrad, während „Awakened Puppet“ das Spiel noch schwerer macht.

Auch die Einführung der Schwierigkeitsgrade basierte auf dem Feedback der Spieler. Zudem erklärten die Entwickler, dass sie sich erhoffen, dadurch mehr Spieler ansprechen zu können: „Durch Entwicklungsanpassungen und die Einführung dieser Schwierigkeitsoptionen können wir das Erlebnis verschiedenen Spielertypen anbieten. Das erweitert die Basis.“ Und jetzt wird „Lies of P: Overture“ zukünftig noch etwas leichter werden.

