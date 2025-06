MindsEye: PS5-Launch erfolgt heute und euch erwartet mehr Inhalt als gedacht

„MindsEye“, das Debütspiel von Build a Rocket Boy unter der Leitung des ehemaligen Rockstar-Produzenten Leslie Benzies, verbindet Elemente bekannter Titel wie „Watch Dogs“ und „GTA 5“. Im Shooter schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jacob Diaz, einem ehemaligen Soldaten, der in der Wüstenstadt Redrock und deren Umgebungen gegen mächtige Megakonzerne kämpft.

Die zentrale Kampagne bietet eine Spielzeit von etwa 15 bis 20 Stunden, wie die Entwickler vor einiger Zeit bekanntgaben. Doch danach ist längst nicht Schluss.

Mehr Inhalte zum Launch mit 45 Stunden Content

Zusätzlich zur Hauptkampagne von „MindsEye“ stehen den Spielern bereits zum Launch zahlreiche Inhalte zur Verfügung. Sie erweitern die Spielzeit um beeindruckende 45 Stunden, wie der Assistant Director Adam Whiting in einem Gespräch mit PCGamesN erklärte.

Der zusätzliche Content wird über die Plattform Play.Mindseye bereitgestellt. Sie ermöglicht den Entwicklern, regelmäßig neue Nebenmissionen, Rennen und In-Game-Herausforderungen anzubieten. So bleibt der Spielspaß auch nach den initialen 45 Stunden lebendig, lautet der Plan.

„Wir haben eine wirklich gut durchdachte Story“, so Whiting. „Aber man kann immer wieder zurückkommen, um mehr zu erfahren. Zum Start haben wir über Play.Mindseye zusätzliche 45 Stunden Inhalt, und alle paar Wochen kommen mehr dazu.“

Für das Studio sei diese Funktion ein wichtiger Faktor, um „Spieler zu fesseln und gleichzeitig herauszufinden, welche Art von Gameplay ihnen am besten gefällt“. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen möchte man den Spielern von „Mindseye“ gezielt mehr ihrer bevorzugten Inhalte anbieten.

Den Kern des Shooters wollte Build a Rocket Boy hingegen straffen: In einem früheren Interview betonte Leslie Benzies, dass die Kampagne von „Mindseye“ so gestaltet wurde, dass sie den Spielern eine vollständige Erfahrung von Anfang bis Ende bietet. Er versicherte zudem, dass es keine unnötigen Füllinhalte geben wird. Alle Nebenmissionen und Inhalte sollen tiefere Einblicke in die Charaktere und die Spielwelt ermöglichen:

Anpassbare Spielerlebnisse mit Build.Mindseye

Ein weiteres zentrales Element von „Mindseye“ ist das Tool-System Build.Mindseye. Es erlaubt Spielern, eigene Inhalte zu erstellen und zu teilen. Whiting erläuterte, dass diese Funktion den kreativen Fans dieselben Möglichkeiten bietet wie den Entwicklern von Build a Rocket Boy. Die Tools seien darauf ausgelegt, kreative Spielsysteme zu entwickeln und verschiedene Spielstile zu ermöglichen.

Zudem möchte Build a Rocket Boy Monetarisierungsmöglichkeiten entwickeln. Sie richten sich an Spieler, die sich intensiv mit der Erstellung von Inhalten beschäftigen möchten. „Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, damit Geld zu verdienen. Wir haben wirklich spannende Möglichkeiten für die Spieler, Community-Inhalte zu nutzen“, so Whiting. Zunächst soll es jedoch darum gehen, Spaß zu haben und kreativ zu sein.

Die Veröffentlichung von „MindsEye“ erfolgte heute für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Freischaltung im PlayStation-Store ist für 19 Uhr vorgesehen. Auch eine Disk-Version verweilt in Handel, beispielsweise über Amazon, wo Interessierte für rund 60 Euro fündig werden.

